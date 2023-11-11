台灣YouTuber新第一人是他！不到一年771萬訂閱 9部短片觀看破億
台灣的YouTuber圈在先前出現一大波停更潮，近期惹上大麻煩的百萬網紅Joeman更曾在9月底時坦承「長影音兵敗如山倒」，現在是短影音的時代，如今也有實際案例可以證明此論點！近期台灣YouTuber「奇軒Tricking」，只花短短10個月左右，就累積771萬訂閱粉絲，成為台灣YouTuber新第一人，他拍攝的短影音，更有9部破億觀看。
記者潘毅／綜合報導
目前台灣YouTuber訂閱第一人，並非大家所熟知的那些大網紅！YouTuber「小林Lin's life」近日上傳最新分析影片中提到，IWT翻轉世界總教練「奇軒Tricking」，是全台灣最多人訂閱的YouTube頻道，訂閱數遠超大家熟知的594萬訂閱的「老高與小茉」，甚至有望在今年訂閱破千萬，成為台灣史上第一個千萬YouTuber。
小林提到，過去老高花5年達到593萬訂閱、Joeman花費7年才衝到259萬訂閱，但奇軒花費10個月達到768萬訂閱，又於9月迅速增加，還在年初就收到YouTube官方的百萬金牌，代表他已經通過官方審核，並非花錢購買訂閱。小林分析，奇軒透過拍攝短影音，光是一個月就能有9億6000萬的觀看次數，粗估月收入243萬元新台幣，且該頻道未曾接過業配。
此外，奇軒曾也拍過影片也曾在Dcard留言回應表示 花錢買訂閱數超級沒意義的 自己出身在非常不有錢的家庭，本身從事的工作也沒辦法賺到太多錢，在這麼窮的狀況下，買訂閱數是完全不會想去考慮的。
截至今（11）日，奇軒頻道已有高達771萬訂閱者，有9部破億觀看的短影音，最高一部更有3.3億次觀看，留言區更有充滿各國網友留言，足以顯見奇軒紅到國外的驚人實力。
📍Tricking－極限特技
Tricking是一種融合了踢腿、體操的翻轉和彎曲身體、霹靂舞的許多舞蹈動作和舞蹈風格的體操，屬於休閒體育中極限運動的一類。它旨在展示不同「tricks」的藝術性。參與這種體操運動的人被稱為「trickers」。