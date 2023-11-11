今日必吃／獨家開箱「初魚」副牌 268元吃和牛、飲料白飯吃到飽
編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到台中新光三越的B2，新開不到1個月的季樂和牛鐵板燒，是知名鐵板燒「初魚」新創的副牌，標榜480元就能吃到正宗日本A5和牛燒肉套餐，甚至268就有A5和牛漢堡肉套餐、288元就有A5和牛薄燒肉片套餐。
記者葉盛耀/綜合報導
初魚餐飲集團旗下的「初魚鐵板燒」，因為每人餐價1800+10％元，卻能吃到各式高檔海鮮，被盛讚為CP值超高。如今集團旗下卻低調開設了走更為平價路線的「季樂和牛鐵板燒」，默默地在新光三越地下二樓開張營業。
菜單中還有個288元的A5和牛薄燒肉片套餐，最便宜的是A5和牛漢堡肉套餐，竟然只賣268元，但是因為當日用餐已經約莫中午13：00才入場，掃了QR code進入點餐網頁後，最低價的這兩樣卻已都售罄，後來只好點了日本A5和牛燒肉套餐與日本A5和牛牛排套餐，售價都是480元，都含有兩蔬菜，以及白飯自行取用，與湯品與氣泡飲料喝到飽。
與平價牛排一樣，一開始師傅會先快炒兩道蔬菜，讓顧客佐配白飯。再來的主菜和牛牛排，經高溫炙烙後，會刻意置於烤吐司上頭才送到顧客面前，吃起來外表酥香、內層多汁，保有A5和牛才有的如牛奶般的香氣。至於和牛燒肉，卻熟度不均勻，有些過熟、部分略生，但是鐵板師傅有特地來貼心詢問，待回覆後，師傅竟霸氣重做。見他將一片片燒肉平放於鐵板上快速高溫烙過並翻面就離火，此「第二回合」的肉片吃起來果然柔嫩多汁，且梅納反應表現極佳，香氣很足。
新店剛開幕，人氣相當旺，食客們絡繹不絕，而且還有用餐時間限制，每個檔期竟然只有45分鐘，客人吃得很趕、師傅其實也操作倉促。現場人員則表示，新品牌剛開始營運，之後營運規則細項會再持續調整。