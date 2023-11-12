台南最新景點曝光了！宮廟「擺滿漫威英雄」爆紅 7千人瘋朝聖
台灣不管是哪個縣市都可以見到宮廟的身影，每個宮廟供奉的神明也有所不同，吸引各地的香客前往參拜。然而，近日就有網友到一間宮廟去參訪，結果竟然意外發現廟宇內擺滿許多「漫威英雄」的大型公仔，有鋼鐵人、雷神索爾等等，讓她感到非常新奇，引起熱烈討論，最後廟宇也被神出是位於台南關廟的「龍崎文衡殿」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名女網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「前幾天去一間台南宮廟參訪的時候，看到廟宇殿內放了好多漫威英雄的角色，有電影《鋼鐵人》裡的角色，像是鋼鐵人馬克42號、鋼鐵愛國者，也有《雷神索爾》、《美國隊長》、《變形金剛》大黃蜂等主角」讓她覺得新奇，於是拍照分享上網。
貼文曝光後，吸引超過7千人按讚回應「哇！台南新景點+1耶，好酷喔」、「傳統跟現代的結合，真的非常的有趣」、「以後去台南可以+1新景點了」、「全都是很經典的角色耶」、「會不會廟方的主理人其實也是漫威迷哈哈哈哈」、「我想這樣發出來，這間廟宇會爆紅喔，改天也來去參觀看看」。
後來也有在地人跳出表示，這間廟宇是位在台南關廟的「龍崎文衡殿」，表示不少人最近都陸續前往朝聖並且拍照，而實際去找「龍崎文衡殿」的Google評價來看，星等有4.5顆星，實際參觀過的遊客都表示「廟內擺設漫威電影人物，很不一樣的廟宇」、「值得推薦來龍崎文衡殿踏青，漫威英雄搭配傳統神明不失莊嚴，是台南新景點好選擇」。