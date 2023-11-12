騎Gogoro8年真心話全講了！車主揭「最致命缺陷」：實在很傷
隨著環保意識抬頭，越來越多人新購機車都會選擇電動機車，而我國的電動機車最大品牌Gogoro一直都是許多人的首選，回顧從第一代的車型至今，Gogoro已經在台灣賣8個年頭。很多人總是說買Gogoro就是盤子、不划算，但是這些車主又是怎麼想的呢？近日就有不少騎乘Gogoro的車主現身給出官方建議，並講出內心騎乘經驗真心話，揭開Gogoro現在最大的問題就是「電池」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「Gogoro Club Taiwan」貼文指出「想對Gogoro公司說，期盼你們能提供穩定安全的系統，如若每位Gogoro車友都會體會斷電、發不起來的問題，現在也不是要求要不要手錶啟動的問題，我只希望我每天都能穩定的騎，花多少錢體驗多少，達到經濟實惠的感受，而不是一直斷電受氣」。
貼文曝光後，不少Gogoro車主都出面回應「誰沒在路上斷過電啊！已經無言了」、「Gogoro的電池老舊真的是現在最大問題，很多時候換到的電池根本都沒充飽，不然就是不到實際能撐的里程」、「電池掉電問題很多次，而且很嚴重，時間越長伴隨的是性能衰退」、「電池就是Gogro的核心，如果連電池都搞定不了，那很多人就會陸續棄坑電車回到油車懷抱，對電車發展來說實在很傷」。
事實上，Gogoro現在分布在四處充電站的電池當中，一共有三代不同的電池，既然是電池就一定會有所謂老舊的問題，就跟手機電池一樣，性能衰退是必然的事情，現在最好的電池就是2019年開始使用的「第三代電池」，電池的容量相對一代跟二代有所增加。
目前Gogoro也持續增加第三代電池當中，進而逐漸汰換老舊的第一代電池，但是如何加緊替換腳步去應對龐大的電動機車車主，並且吸引更多人跟上電車的風潮，勢必也是作為台灣電動車機龍頭的Gogoro重要的課題之一。