台灣大賽文字直播／中職冠軍賽史第11次G7！龍猿大戰先發投手蓋牌
中華職棒34年冠軍賽「台灣大賽」今（12）日在天母進行第7戰，昨（11）日味全龍徐若熙繳出先發7局7K，僅被敲1支安打表現，徹底封鎖樂天桃猿打線，將戰局逼入生死第7戰，也是中職史上第11次灌俊賽打至第7場。此戰龍猿兩隊都不事先公開先發投手，味全龍要力拼睽違24年再次於中職拚封王，樂天則要挑戰隊史第8座總冠軍、球團史第1冠，《NOWnews今日新聞》也將透過文字直播不斷更新，與球迷共同關注台灣大賽。
記者張志浩／綜合報導
台灣大賽傍晚5點05分開打，中央氣象署表示，受到東北季風影響，北台灣今日整天都偏涼，天母棒球場晚上6點後氣溫僅在攝氏20度上下，且水氣稍多，降雨機率達到30%，提醒進場加油的球迷，無論是提早入場，或離場時，都應攜保暖衣物和雨具。
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