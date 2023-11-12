《此時此刻》10集上線飆第二名！劇迷最愛這對CP：2人演技大進步
Netflix台劇《此時此刻》卡司陣容超強大，集結許多金鐘影視影后共同出演，透過10對CP的愛情故事來串接，是相當特別的串流影集，而《此時此刻》也在上線之後獲得好評，一舉衝上Netflix的熱門榜第二名，不少劇迷一口氣追完10集之後分享感想，不少人認為第二集的郭雪芙以及第七集的小S有別以往的表現，演技大進步。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在「Netflix新台灣討論區」貼文指出「花了一天十集看完，看到評論區評價很兩極，但個人看完感覺是比預期好看太多了，真的大推，看完10集就跟吃一包彩虹糖一樣，每顆顏色、味道都不太相同，但都各自有它獨特卻迷人的味道，不知道大家喜歡哪一集？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「郭雪芙跟小S真的嚇到我！演超好的，還不錯看」、「第二集郭雪芙那一對超甜的啦」、「第二集最好看又笑又哭」、「小S的演技驚艷到我耶，完全可以繼續演戲」、「小S真的進步超級多，完全可以當代表作」、「整部看完超愛第二集郭雪芙跟劉俊謙的戀愛故事，超好笑又感人」、「對郭雪芙演技大改觀！進步超多的，好喜歡」、「郭雪芙那個模樣演這個角色，其實滿合適的」。
事實上，網友票選最喜歡的「第二集」是由郭雪芙飾演按摩女郎楊蒨蒨以及劉俊謙所飾聽障外送員大俊為主角，大俊（劉俊謙飾）在蒨蒨（郭雪芙飾）按摩的同時起了生理反應，碰巧蒨蒨正遭遇被經濟壓垮的處境，竟提出喊價願意服務，就這樣單身男子碰上單親媽媽開啟一段奇妙的非典型戀愛故事。
而另外備受矚目的「第七集」，則是小S徐熙娣、吳慷仁，兩人在抓姦過程中相遇，最終變成相互意愛的故事，小S以及吳慷仁在劇中有許多大尺度的床戲，火辣程度令人噴鼻血，不少人都大讚小S演技進步非常多。