渣打臺北公益馬拉松吸引2.5萬名民眾開跑！陳彥博、王麗雅領軍

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渣打銀行總經理韓德聖表示：「渣打馬不僅是一個運動平台，也希望藉由馬拉松堅持到底的力量，邀請大家對於弱勢青年以及永續環保議題的關注，今年不僅有近2.5萬跑友與我們重返賽道，也攜手15家企業團體推出「渣打永續市集」，現場還更為跑者推出獎牌客製化刻印服務，除了收益將投入公益，更讓這場賽事的回歸更加永續！」
身為冠名贊助單位，韓德聖也呼應「Go Forward勇往直前」的賽事主題，與跑友們一起站在起跑線，挑戰13公里賽程。談到完賽後心得，他興奮分享：「能與支持渣打馬的朋友們在賽道上互相激勵，更能感受到大家的熱情。」完賽後，韓德聖更繼續與家人參與3公里 FUN RUN組別，除了與更多的跑友同樂，更在終點線上留下美好回憶。
企業心連心 渣打馬串聯15家企業團體 舉辦首屆永續市集
自2013年開跑以來，透過賽事與跑者的支持，渣打馬已經募集超過新台幣7,700 萬元的善款，投入各項公益議題，在渣打銀行Futuremakers全球公益計畫的統籌安排下，為弱勢就業開啟更多可能。賽事本身更有超過 2,000 名渣打銀行志工投入各項服務，並邀請超過 1,700 名視障跑者挑戰自我，呼應渣打銀行「here for good」的品牌承諾。
長期參與國際馬拉松賽事，並八度參與渣打馬的視障跑者洪國展認為：「8年來深刻體會到渣打銀行與渣打馬對於弱勢團體的支持，也希望能在這場難得的賽事上，與更多視障朋友勇敢跨出第一步，一起「Go Forward勇往直前」。
呼應渣打銀行推動永續發展的目標，本次賽事全面啟用竹纖維製成的環保材質獎牌，兼具設計感與永續意涵；此外，賽事全程均遵循「減量（Reduce）、回收（Recycle）、再利用（Reuse）」的「環保3R原則」，轉化成可持續使用的物資，成為循環經濟的最佳案例之一，也讓每一位跑者在完成自我挑戰後，能將永續發展的概念深植心中。
更特別的是，今年賽事更串聯15家企業與社福團體，包含：咖啡有的社會設計有限公司、囍感國際有限公司、鳴個喇叭文化工作室、印花樂美感生活(股)公司、勝利廚房 X 安心好食、台灣好漁、佳龍科技工程(股)公司、GA黃金甲、馳綠國際(股)公司、童顏有機(股)公司、樂芽永續(股)公司、淨毒五郎有限公司、台電文創、社團法人台北市視障者家長協會、勵馨社會福利事業基金會等，在大佳河濱公園舉辦｢渣打永續市集」，透過多元化的產品與服務，攜手跑者與社會大眾交換對永續發展的想法，並落實於生活的日常。
陳彥博睽違十年回歸平地馬 響應賽事「勇往直前」精神
甫於年初完成育空和撒哈拉沙漠兩大極地馬拉松賽事的陳彥博，不僅睽違10年首度參加平地馬拉松，更擔任全馬的配速重責，即使賽前受傷，仍及時與醫療團隊調整訓練規劃，秉持賽事主題「Go Forward勇往直前」精神，在確保身體安全無虞的前提下，奮力完成了全馬破三配速。賽後得知成功帶領52名跑友達成破三目標，陳彥博如釋重負地坦言：「讓大家擔心了！但我仍選擇堅持、持續努力、不放棄，繼續擔任破三的配速，恭喜總共有52名跑友成功挑戰破三，很開心也很享受跟大家一起達成目標的過程！讓睽違十年重返平地馬更加意義非凡，這次的收穫也會成為未來在海外征戰時很大的動力。」
2023渣打臺北公益馬拉松全馬組戰況激烈，全程馬拉松男、女組冠軍分別由來自肯亞的James Munyi Maragu（2小時23分31秒）及來自肯亞的Monica Watetu Ndiritu（2小時49分02秒）拿下，國內選手部分，吳宇穆以2小時38分43秒取得全程馬拉松男子第5名，董家琪以2小時59分48秒取得全程馬拉松女子組第3名；半程馬拉松男、女組冠軍分別是來自台灣的黃威衡（1小時9分35秒）及來自肯亞的Ruth Wanjiku Gacheru（1小時22分15秒）。
金曲樂團宇宙人再邀「Run Together一起去跑步！」
繼2023年盛大回歸之後，渣打馬也緊接著將在明年2月25日重回寒流馬的常規賽期，更力邀金曲樂團宇宙人重唱經典曲目，與跑者還有粉絲在終點線熱力高喊「Run Together一起去跑步！」
只要於11 月 15 日前報名完成，就有機會抽中2024渣打馬賽事夥伴 New Balance 跑鞋、帽子等精美好禮，報名期限至11月29日下午4時截止，名額即將額滿，有興趣的跑者請儘早把握機會。更多資訊歡迎持續關注FB官方粉絲團：https://www.facebook.com/scbmarathon與賽事官網：http://scbmarathon.com。