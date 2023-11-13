住飯店最該小心「房間1地方」！空姐必丟水瓶檢查：其實很危險
出外旅遊住飯店時，許多人會在進房時做基本檢查，確認房間環境是否安全，不過除了廁所、櫃子、電器之外，也應該要多加留意床底。國外就有一名空姐透露，她入住飯店時，會特地將一瓶水丟入床底，確保床底下無任何異物阻擋或衛生問題，因為曾發生有人在床底下發現腐爛遺體的恐怖事件。
記者賴禹妡／綜合報導
根據泰媒《Sanook》報導，一名空姐因工作關係時常入住各國不同飯店，為了住房安全，她入住第一件事就是確認房間內沒有任何異樣，包含檢查床單、電視、冰箱、插座等地方，其中她認為最多人忽略的角落就是床底下。
空姐表示，她會將水瓶丟到床底下，觀察它是否會順暢地從另外一邊滾出來，確認床底下沒有任何異物阻擋。她解釋，此舉不但能確保床底下沒有躲人，同時也能檢查這間房間的乾淨度，因為若是清潔工作不夠徹底，床底可能留有前房客的頭髮、煙蒂或垃圾等，甚至成為昆蟲、動物的窩，進而引發房客過敏反應、傳染疾病等嚴重問題。
空姐指出，最危險的其實是床底下可能藏有武器、興奮劑等非法物品，或是一具屍體，先前就曾有遊客在飯店床下發現腐爛遺體，也有清潔人員在床底找到飄散異味的塑膠袋，讓她提醒遊客們在入住時記得多加留意床底，才能更安全地享受旅程。