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騎Gogoro「最大敗筆」被認證！交通部數據曝　改掉這點完勝油車

▲Gogoro近幾年崛起，在路上時不時都能看到有人騎乘。（圖／Gogoro官網）
▲Gogoro近幾年崛起，在路上時不時都能看到有人騎乘。（圖／Gogoro官網）

記者張嘉哲/綜合報導

隨著環保意識普及，永續理念的議題不斷在發酵，也讓全球減碳在國際成為首要目標，現在不少人新購機車也都會首選電動機車，以台灣來說，電動機車最大品牌就是以Gogoro為主，市佔率高達7成以上。然而即便地方配合政府補助多年，Gogoro以及其他電動機車品牌的佔比仍然拼不過油車，其致命傷不外乎就是在於「電池月租費」的問題。根據交通部最新公布的機車使用狀況報告也顯示，電動機車一年的花費確實就是高於普通機車，也讓機車族再次掀起討論。

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交通部每2年就會辦理一次機車調查使用狀況，藉以蒐集機車使用情形及使用者對相關措施之意見，提供給交通部施政參考，然而根據最新報告顯示指出，111年底我國登記的機車數量有1439萬台，其中有29萬輛機車閒置未被使用，不使用率為2.0％。

調查指出，111年機車使用者平均每星期會騎乘機車的天數是4.9天，在有使用機車的天數當中，平均每天行駛49.9分鐘；平日的話騎乘機車天數是2.2次、假日是1.8次，整體的機車使用頻率比109年低，不過因為受到111年油價上漲影響，因此在各類機車在「油耗、充電費或租用電池費」支出較109年高。

▲台灣的機車有破千萬台，有「機車王國」的稱號。(圖／交通局提供）
▲台灣的機車有破千萬台，有「機車王國」的稱號，目前仍然以燃油機車為主。（圖／交通局提供）
至於每輛機車全年平均支出（包含油耗、充電費或租用電池費、保養維修費及停車費）為8767元，其中以重機全年花費1萬8533元最高，接著就是電動機車9887元次之，第三名則是傳統燃油機車8591元。

值得注意的是，在花費的佔比當中，電動機車的「油耗、充電或租用電池費」佔比總費用將近8成，比率比燃油機車還要高，不過在「保養維修費」及「停車費」是比燃油機車低的。這顯示電動機車在「電池月租費」的策略上，不被一般機車族所認同，哪怕是頂尖電車品牌Gogoro出產的車子性能非常好，但是「電池月租費」問題仍然是最大硬傷，無法突破機車族的心房。

▲網友分享自己騎Gogoro遇到電池更換的問題，因為電池代數不同導致機車無法發動。（示意圖/Gogoro提供）
▲我國最大電車龍頭Gogoro電池採取月租費制度，根據交通部最新報告，「充電或租用電池」的費用，佔比電動機車年花費8成，成為硬傷。（示意圖/Gogoro提供）
不少機車族見報告後紛紛討論「Gogoro其實真的很好騎，如果電池月租費能夠改掉，改採使用者付費（有騎車需要換店）的模式的話，我相信會大賣」、「只要改掉電池月租費絕對完勝油車，但感覺很困難」、「這樣看來，如果Gogoro有辦法解決電池月租的問題，真的能拼油車一回」、「當初不換電車就是因為要電池月租，不可能我不騎車也要花錢，實在不合理」。

顯然現在雖然在路上可以看見不少人騎乘電動機車，因為中央、地方住府的補助關係，使得電動機車車價已經可以跟油車相比拼，但這個「電池月租費」的問題是否有解，政府與業者要如何共同達到2030電動機車佔比35％的目標，還是未來的一大課題。

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