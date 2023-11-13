騎Gogoro「最大敗筆」被認證！交通部數據曝　改掉這點完勝油車

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調查指出，111年機車使用者平均每星期會騎乘機車的天數是4.9天，在有使用機車的天數當中，平均每天行駛49.9分鐘；平日的話騎乘機車天數是2.2次、假日是1.8次，整體的機車使用頻率比109年低，不過因為受到111年油價上漲影響，因此在各類機車在「油耗、充電費或租用電池費」支出較109年高。
至於每輛機車全年平均支出（包含油耗、充電費或租用電池費、保養維修費及停車費）為8767元，其中以重機全年花費1萬8533元最高，接著就是電動機車9887元次之，第三名則是傳統燃油機車8591元。
值得注意的是，在花費的佔比當中，電動機車的「油耗、充電或租用電池費」佔比總費用將近8成，比率比燃油機車還要高，不過在「保養維修費」及「停車費」是比燃油機車低的。這顯示電動機車在「電池月租費」的策略上，不被一般機車族所認同，哪怕是頂尖電車品牌Gogoro出產的車子性能非常好，但是「電池月租費」問題仍然是最大硬傷，無法突破機車族的心房。
不少機車族見報告後紛紛討論「Gogoro其實真的很好騎，如果電池月租費能夠改掉，改採使用者付費（有騎車需要換店）的模式的話，我相信會大賣」、「只要改掉電池月租費絕對完勝油車，但感覺很困難」、「這樣看來，如果Gogoro有辦法解決電池月租的問題，真的能拼油車一回」、「當初不換電車就是因為要電池月租，不可能我不騎車也要花錢，實在不合理」。
顯然現在雖然在路上可以看見不少人騎乘電動機車，因為中央、地方住府的補助關係，使得電動機車車價已經可以跟油車相比拼，但這個「電池月租費」的問題是否有解，政府與業者要如何共同達到2030電動機車佔比35％的目標，還是未來的一大課題。