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台灣最強5景點洗牌了！冠軍「單月86萬人次」造訪　遊客評價曝光

▲目前台灣最夯的景點是位於屏東的「林後四林平地森林園區」，單月觀光人次就衝破86萬！（圖/林後四林平地森林園區Google評價）
▲目前台灣最夯的景點是位於屏東的「林後四林平地森林園區」，單月觀光人次就衝破86萬！（圖/林後四林平地森林園區Google評價）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣每個縣市都有不同的文化風情，景點特色也有所不同，因此在安排國內旅遊時，都會鎖定特定地點之後再看看是位於哪個縣市，進而在該縣市擴散旅遊。那麼，台灣人現在最喜歡去的旅遊景點又是哪裡呢？根據觀光署8月的最新統計，發現顯示目前台灣最夯的景點是位於屏東的「林後四林平地森林園區」，單月觀光人次就衝破86萬！《NOWnews》也特別整理現在台灣最夯5大景點以及「林後四林平地森林園區」遊客的真實評價，提供民眾一文看懂！帶你怎麼玩台灣。

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根據觀光署的國內遊憩據點統計，8月份位於屏東的「林後四林平地森林園區」，單月觀光人次就衝破86萬，如果以遊樂園區、森林遊樂園區來做比較的話，較靠前名次的只有「麗寶遊樂度假村」，單月造訪人次為62萬餘人。

▲屏東「林後四林平地森林園區」奪下8月國內旅遊景點冠軍，園區內的小溪流不少遊客去過都讚賞。（圖/林後四林平地森林園區Google評價）
▲屏東「林後四林平地森林園區」奪下8月國內旅遊景點冠軍，園區內的小溪流不少遊客去過都讚賞。（圖/林後四林平地森林園區Google評價）
而仔細看「林後四林平地森林園區」的Google評價，星等為4.4顆星，評論有將近一萬則之多，不少遊客最近到該地遊玩後表示「這個地方適合親子來走走逛逛，還可以玩水，植物也種的不少哦」、「環境整理的很乾淨，步道規劃很清楚，小溪很清澈」、「寬廣場地，林木茂密，悠閒自在，適合野餐的好場所」、「每年斜坡藝術節超級讚！超適合親子逛逛」、「第一次來，超級大的…也有小溪流玩水，有機會再來好好遛狗野餐」。

然而根據統計當中，除了冠軍的「林後四林平地森林園區」外，第二名就是台中知名的「一中商圈」，單月造訪人次75萬人；第三名是林口三井Outlet，單月造訪人次69萬人；第四名則是「麗寶遊樂度假村」，單月造訪人次為62萬人；最後第五名是台北松山文創園區，單月造訪人次58萬人，如果近期想來場國內旅遊，可以參考以上景點，都是台灣目前熱門最夯遊憩據點哦！

▲台灣最新熱門景點統計出爐，由屏東「林後四林平地森林園區」奪下冠軍，近幾年舉辦斜坡上的藝術節獲得好評，單月造訪人數86萬人。（圖/觀光署官網）
▲台灣最新熱門景點統計出爐，由屏東「林後四林平地森林園區」奪下冠軍，近幾年舉辦斜坡上的藝術節獲得好評，單月造訪人數86萬人。（圖/觀光署官網）

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