麥當勞炸蝦安格斯牛肉堡、香蕉巧克力雙餡派回歸！歡樂送買一送一

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麥當勞Signature極選系列「炸蝦天婦羅安格斯牛肉堡」、「雙蝦天婦羅堡」熱烈回歸，為搶攻豪華海陸漢堡市場，再推出全新「炸蝦天婦羅辣雞堡」，11月15日至12月19日開賣（或售完為止）。年年開賣不到一個月就完售的超夯人氣漢堡，饕客今年也不要錯過了。
烹炸出外脆內嫩口感的整尾白蝦，搭配高溫煎烤鎖住肉汁的頂級四盎司安格斯牛肉，並抹上清爽青檸蒔蘿醬，讓「炸蝦天婦羅安格斯牛肉堡」開賣以來很受好評；海鮮控還可以選擇「雙蝦天婦羅堡」，爽吃兩尾完整炸蝦天婦羅。今年全新推出的「炸蝦天婦羅辣雞堡」，則把炸蝦天婦羅和招牌整塊辣味雞腿排搭配在一起，鐵粉可嚐鮮新口味。
📌「香蕉巧克力風味雙餡派」甜蜜回歸
同樣於11月15日至12月19日開賣（限量售完為止）的，還有甜蜜回歸的「香蕉巧克力風味雙餡派」，濃郁香蕉與巧克力雙內餡，搭配可可香氣的酥脆派皮，有夠誘人。
📌雞塊買6送6！全新麥當勞歡樂送「5款買一送一」
麥當勞歡樂送11月15日至12月19日或送完為止，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠代碼「NUG」，可享6塊麥克雞塊、酥嫩雞翅、薯餅、經典美式咖啡(冰/熱)買ㄧ送一（5擇1）優惠。
提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用；登入全新麥當勞APP全球版會員帳號，可享消費賺M Point累積點數，11月21日前再享 M Point 限時2倍送。
📌麥當勞WirForce歡樂送快閃店開幕
11月23日至11月26日，麥當勞於台北市花博園區爭艷館大門旁，首度打造「WirForce歡樂送花博快閃店」，活動期間使用麥當勞APP全球版、登入會員帳號，點選「歡樂送」，即可體驗麥當勞餐點送達花博快閃店。於「輸入新地址」欄位，搜尋關鍵字「WirForce」，選擇「WirForce歡樂送花博快閃店」並按下「在外碰面」即可。
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