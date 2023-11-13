他喝康普茶見「滿滿沉澱物漂浮」嚇吐！內行反喊可惜：代表是真貨
康普茶既健康又養顏美容，還能幫助減肥，是許多人喜愛的養生飲品。但近日一名男子到好市多購入康普茶，喝了一口卻發現瓶中都是沉澱物在漂浮，讓他當下嚇到直接吐出來，更發文警惕其他人。沒想到貼文一出，他卻秒被眾多內行人打臉，解答瓶中沉澱物其實是益生菌，直呼「你把好東西吐掉了！」、「證明了這才是真正的活菌康普茶」。
記者賴禹妡／綜合報導
該名會員在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中發文，表示他日前購入這組康普茶，回家之後就一直放在冰箱冷藏，3天後拿出來飲用時，他喝了一口就發現裡頭有大小不一的沉澱物正在漂浮，當下馬上吐出來，且檢查其他罐未開封的也有，讓他無奈地發文提醒其他會員注意。
貼文曝光後，網友們反而紛紛留言，「這是正常的沉澱，我喝6瓶了」、「你把好東西吐掉了」、「5億益生菌抱團取暖而已，不用害怕」、「證明了這才是真正的活菌康普茶」。還有人建議原PO飲用時注意包裝標示，上頭早已註明「產品為活菌發酵，若有菌體漂浮或沉澱為自然現象，請安心飲用」。
事實上，康普茶是在茶中加入紅茶菌、糖一起發酵而成，擁有幫助人體抗氧化、調整腸道健康、新陳代謝、肝臟代謝解毒、女性私密處健康、排毒、控制血糖等功效。瓶中漂浮的沉澱物真實身分是活菌，只要在飲用康普茶時，先將瓶子放在桌上輕輕左右滾動，沉澱物就會慢慢分散，避免影響口感。