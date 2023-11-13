罕病基金會提6大罕藥建言　健保署揭新藥審查進度

罕見疾病基金會今（13）日上午公布「罕見疾病創新治療及藥物給付建言書」，提出罕藥專款合理成長並有效執行、加速罕見藥物納入健保給付等6大訴求，對此衛福部健保署長石崇良接受媒體聯訪表示，今（2023）年至今已有30項調整，明（2024）年1月1日會有多項新藥通過審查來實施。
記者林志怡／台北報導
罕見疾病基金會今日上午舉行記者會、發表「罕見疾病創新治療及藥物給付建言書」，並提出6大建言，包括增加罕藥可及性、罕病人權與國際接軌、罕藥專款合理成長有效執行、優化醫療科技評估（HTA）加速罕藥給付、擴大病人參與、籌設罕病創新治療基金等面向，希望讓罕病患者早日獲得救命藥。
對於罕病基金會相關建言與訴求，健保署長石崇良今日上午出席「健保署與美國HIMSS簽署合作備忘錄」簽訂記者會、會前接受媒體聯訪表示，今（2023）年至目前，健保署已加快新藥、罕藥審查速度，並將今年度預算幾乎執行完畢。
石崇良表示，今年健保署計新通過10項罕見疾病藥物、7項新藥、擴充藥物適應症達8項，總計30項調整，比前2年來得更多，且目前也持續進行審查、提早作業，沒有因為預算執行完就停止相關工作，明年1月1日也會有很多申請中的新藥通過審查來實施。