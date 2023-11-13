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日本佛心餐廳台灣有21家！70元披薩、90元燉飯開吃：便利商店慘輸

▲日本餐廳薩莉亞賣義式料理為主，其單品售價通常落在70元至150元以內，又是以餐廳規格經營，不少人認為CP值非常高。（圖/薩莉亞Google評價）
▲日本餐廳薩莉亞賣義式料理為主，其單品售價通常落在70元至150元以內，又是以餐廳規格經營，不少人認為CP值非常高。（圖/薩莉亞Google評價）

記者張嘉哲/綜合報導

在這個物價高漲的時代，就算只是逛個夜市都要噴到許多錢，更別說去餐廳內吃飯，動輒都是700元以上起跳，社交預算暴增不少。然而近日，就有網友討論來自日本一間名為「薩莉亞」的餐廳，其販售的東西就是義大利菜，主打平價路線，攤開菜單來看，雖然是餐廳規格卻有販售70元的披薩、90元的燉飯，對於年輕小資族、學生來說，是非常好聚餐的首選之地。

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一名網友在PTT貼文指出「剛剛看了YouTuber頻道，介紹到日本良心企業薩莉亞，說到現在是物價高漲的年代，但是他的漲價幅度卻非常小，根本是佛心企業，沒吃過的我發現台灣竟然也有，結果找了一家卻發現有超便宜79元的義大利麵，以現在來說算是非常便宜的餐廳吧？」

▲日本餐廳薩莉亞賣義式料理為主，其單品售價通常落在70元至150元以內，又是以餐廳規格經營，不少人認為CP值非常高。（圖/薩莉亞Google評價）
▲日本餐廳薩莉亞賣義式料理為主，目前全台灣一共有21家分店。（圖/薩莉亞Google評價）
貼文一出，不少網友紛紛回應「超級佛心的餐廳，幾乎每個月都會去吃，好吃又實惠」、「超愛薩莉亞，真的很便宜」、「我都點一個義大利麵+6吋披薩可以吃飽，200有找」、「餐廳規格，義大利麵100初頭，對比超商賣89、99的微波食品根本完勝」、「薩莉亞我吃10年了，從小吃到大，到現在跟朋友聚餐都會選那裡，東西便宜好吃，真的很佛」、「台灣有漲價一點了，以前還更便宜，但跟其他餐廳比還是贏」。

事實上，薩莉亞的起源是來自日本千葉縣市川市的一家西式餐廳，後來在日本薩莉亞株式會社成立之後，義大利菜在日本逐漸流行，薩莉亞推出義式料理之後，客人卻大幅減少，隨後老闆將菜品價格下降到原價的70%，結果餐廳業績有了顯著的成長，讓老闆確信「按照廉價方針就可以賣出商品」，於是將此理念發揚光大，即便進駐別的國家仍然都是同樣經營原則，在餐廳市場有非常明確的定位。

▲日本餐廳薩莉亞賣義式料理為主，其單品售價通常落在70元至150元以內，又是以餐廳規格經營，不少人認為CP值非常高。（圖/薩莉亞Google評價）
▲日本餐廳薩莉亞賣義式料理為主，其單品售價通常落在70元至150元以內。（圖/薩莉亞官網）
仔細看薩莉亞的官網，發現目前全台灣分店一共有21間，都集中在北部地區，翻看菜單可以發現最便宜的6吋「迷你九層塔瑪格莉特披薩」只要70元，而蘑菇起司燉飯只要90元，以餐廳的規格來說，價位確實相當便宜，對比速食店的6吋披薩售價從115元起、義式料理店義大利麵、燉飯200元起來看，真的便宜不少。

《NOWnews》也實際採訪到居住在台北的林先生，他透露自己從高中時期就很喜歡薩莉亞這間餐廳，對於學生時期的自己來說，東西經濟又實惠。林先生表示「以前的價格更便宜，現在雖然有點小漲，但還是會固定跟朋友去吃，成人的話大概300元上下就能吃到蠻飽的」。


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