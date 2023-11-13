日本佛心餐廳台灣有21家！70元披薩、90元燉飯開吃：便利商店慘輸

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貼文一出，不少網友紛紛回應「超級佛心的餐廳，幾乎每個月都會去吃，好吃又實惠」、「超愛薩莉亞，真的很便宜」、「我都點一個義大利麵+6吋披薩可以吃飽，200有找」、「餐廳規格，義大利麵100初頭，對比超商賣89、99的微波食品根本完勝」、「薩莉亞我吃10年了，從小吃到大，到現在跟朋友聚餐都會選那裡，東西便宜好吃，真的很佛」、「台灣有漲價一點了，以前還更便宜，但跟其他餐廳比還是贏」。
事實上，薩莉亞的起源是來自日本千葉縣市川市的一家西式餐廳，後來在日本薩莉亞株式會社成立之後，義大利菜在日本逐漸流行，薩莉亞推出義式料理之後，客人卻大幅減少，隨後老闆將菜品價格下降到原價的70%，結果餐廳業績有了顯著的成長，讓老闆確信「按照廉價方針就可以賣出商品」，於是將此理念發揚光大，即便進駐別的國家仍然都是同樣經營原則，在餐廳市場有非常明確的定位。
仔細看薩莉亞的官網，發現目前全台灣分店一共有21間，都集中在北部地區，翻看菜單可以發現最便宜的6吋「迷你九層塔瑪格莉特披薩」只要70元，而蘑菇起司燉飯只要90元，以餐廳的規格來說，價位確實相當便宜，對比速食店的6吋披薩售價從115元起、義式料理店義大利麵、燉飯200元起來看，真的便宜不少。
《NOWnews》也實際採訪到居住在台北的林先生，他透露自己從高中時期就很喜歡薩莉亞這間餐廳，對於學生時期的自己來說，東西經濟又實惠。林先生表示「以前的價格更便宜，現在雖然有點小漲，但還是會固定跟朋友去吃，成人的話大概300元上下就能吃到蠻飽的」。