旅宿業者曝最常見「誇張奧客Top 3」！釣一票同行淚推：戳中心聲
台灣各縣市都有眾多旅宿業者，每天要面對大量不同房客，就有一名從事旅宿業6年的老闆點名，最常見的誇張奧客有3種，分別為不吃早餐要求換錢、退房拖拖拉拉以及不停找藉口換房，貼文曝光後，釣出許多同行深有同感，含淚直呼：「戳中全台旅宿老闆心聲。」
記者賴禹妡／綜合報導
一名旅宿業者近期在臉書粉專「靠北住宿2.0」中發文，他表示從事這行6年，看過許多令人無言的行為，其中最常見的奧客就是愛問「不吃早餐可以換錢或是便宜些嗎？」或是強調自己睡很晚，要求將住房附送的早餐換成別的商品或抵扣房租，讓原PO怒喊：「您不吃早餐那是飯店要負責的問題嗎？」
原PO指出，第二常見的奧客就是退房時拖拖拉拉，「退房時間到了會一直和你說要下來了，但就沒看到人影，終於在11：59出現和你說，我沒有超過一小時，所以你不能和他要延退費」。第三常見的奧客則是在入住後，會利用很多藉口換房間，包含磁場有感應到這房間有東西、月事來覺得這房間不舒服等，「但最終的一點就是要換到高樓層景觀好的房間，一換過去，感應髒東西的磁場沒有了！大姨媽也停止了！」
貼文曝光後，引來網友紛紛留言，「只要是有人的地方，一定會有些奇奇怪怪的」、「這應該是飯店，跟民宿相比這些問題排不上前10」、「冰山一角」、「戳中全台旅宿老闆心聲」。另外，也有其他旅宿業者現身補充，「還有啊～2大2小入住，小朋友都多大了還要還要擠，死不加床或訂4人房也不能收取加人費」、「自己晚來的想要折扣」、「沒含早餐要另外加價，又生氣、捨不得花錢」。