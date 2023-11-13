吃鍋注意！築間、馬辣、千葉「蔬菜水果農藥超標」 醫教洗菜絕招
天氣漸漸變冷，冬天吃火鍋是台灣人喜愛的禦寒方式，但衛福部食藥署今公布最新「農產品農藥監測」結果，顯示整體不合格率為8.5％，其中包括築間、馬辣、千葉等知名火鍋的蔬果，都被檢測農藥超標，通路部分包括全聯、家樂福、美聯社等農產品，同樣被抽驗到違規的情形，對此長庚大學臨床毒物科醫師顏宗海分享「洗菜撇步」，教民眾如何避免吃下有農藥殘留的蔬果。
記者張志浩／綜合報導
顏宗海指出，農藥吃下肚可能會傷肝、傷腎，甚至提高癌症風險，目前市面上經農委會合格檢驗的農藥有400多種，並區分為「接觸型」和「系統型」；接觸型農藥包含水溶性及脂溶性接觸型農藥，主要是直接噴灑於農作物，通常可經由清洗和剝皮減少殘留，而系統型農藥則是直接經由農作物根部吸收，通常無法利用清洗和剝皮減少殘留。
顏宗海表示，去除蔬果農藥殘留最好的方法，是將蔬果浸泡在滿水的盆子，並開起自來水水龍頭，以「小水維持流動清水洗10分鐘」，再以軟毛刷清洗青椒類巴凸不平的表面，切削四陷的「蒂頭」及「菜莱類接近根部的莖」，才能進一步去除農藥。
顏宗海補充，許多人認為農藥偏酸，就泡「小蘇打」中和，偏鹼性就用「醋」中和，但其實以上方式效果都不如流動清水好，而使用「蔬果洗潔劑」或「洗米水」雖然對去除農藥有一定成效，但「洗潔劑沒洗乾淨就吃下肚，洗米水也無從得知究竟是否乾淨」，因此使用最簡單、最有效的方法，才能杜絕健康危機。