買房不是選頂樓最優！內行曝最搶手「黃金樓層」：價格還更便宜
買房時除了要考量地段、價格之外，居住樓層更是重點之一，否則生活品質恐怕會受到嚴重影響。就有一名想在大樓買房的網友發問，為了安靜空間買頂樓到底值不值得？貼文曝光後立即引起熱議。根據裝潢平台《PULO裝潢》指出，其實大樓中的「黃金樓層」位在6樓至10樓，因為它綜合高、低樓層的優點，價格又沒高樓層貴，通常是最搶手的區域。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友在PTT貼文，他以「買頂樓真的最好嗎」為題，表示買房時選頂樓，光是不用賭樓上鄰居人品就大贏其他樓層，且幾乎每個建案也都是頂樓的房價最貴，不過想到要住那麼高樓就覺得很累，「以前習慣住3、4、5樓，有時候還可以走一下樓梯」，偏偏他對噪音特別敏感，因此困擾求助：「大錢都砸下去了，對生活品質要求更高，因為要住一輩子的不想要有遺憾，頂樓真的萬無一失嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言大讚，「頂樓就是爽，漏水小錢就能處理的事」、「我也喜歡頂樓，安靜無價」、「隔熱磚也比以前好很多了，再覺得熱，冷氣開強點，比起被吵，這點電費實在不算什麼」。不過，也有網友推「次頂樓」，「次頂樓還是首選，買房只剩2樓和頂樓是因為建商想出難賣的吧」、「傻了才買頂樓，常逛房屋板就知道二樓和頂樓不要碰」。
事實上，《PULO裝潢》就曾指出，高樓層雖然採光好、視野遼闊，但價錢高昂還可能會有水壓不足的問題，甚至有噪音、潮濕、太陽曝曬的隱憂。至於低樓層優點則是適合長輩或是行動不便的住戶居住，但隱密性及窗戶景觀較容易受影響，且2、3、4樓還需擔心受公設管線影響，或因諧音造成民俗上的禁忌
而最受歡迎的「黃金樓層」就位在中間樓層6～10樓，不但視野、採光都比低樓層好，也不易受噪音、蚊蟲影響，甚至費用比高樓層便宜許多，若遇上消防災害也較容易逃生，因此通常是建案中最為搶手的選擇。