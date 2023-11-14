房市／信義房屋前三季合併營收年增7.66%　新莊「嘉學.」預售熱

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相對而言，信義仲介分店則表現平穩，中古屋市場今年第二季起的自用買方需求仍有一定的力道，加上新青安專案貸款的政策，使得信義房屋分店在相對淡季的第三季營收與第二季持平，年增則逾15%。
在美國聯準會日前如市場預期宣布暫不升息下，預期近期內國內政府也未有新的房市政策推出，若明年年初前的大選未出現異常的干擾因素，一向為傳統旺季的第四季房市將可望處於價穩量微升的格局。
大陸無錫「山水嘉庭」案於第3季僅零星交屋，加上上海的「信義嘉庭」案零星車位交付，共認列營收0.55億元，「山水嘉庭」案自開案以來全案累計交屋415套，累計營收63.27億元，未來的銷售重點是針對已購老客戶對於入住後形成優質的口碑推薦，加大加深彰顯產品的獨特價值。
子公司信義開發於9月16日推案預售的新莊副都心「嘉學.」案到目前已銷售逾5成，該案坐落於副都心重劃區稀有的20%住宅區用地內，更是面昌平國小第一排，中高樓層可遠眺學校後方的塭仔底濕地公園，是區段稀有具備景觀的基地，同時仍可享有舊新莊市區機能，以及昌平國小雙語學區。
回應信義企業集團創立40年以來的企業倫理初心，「嘉學.」更代表信義開發「共融預建築」元年正式啟動，將透過永續建築工法、引進社區營造，成為ESG標竿建案。該案預計於2027年交屋。
在去年底購買位於沙巴州馬林松 （Melinsung） 的臨海土地，預計打造五星級觀光度假酒店，已取得當地政府的開發核准，將於11月下旬動土，可望於明年上半年正式動工，規劃於2027年正式營運。而定位為觀光開發零碳島的環灘島，則仍是積極投入相關海洋及島上復育工作與基礎規劃設計中。