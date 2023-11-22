拓展歐陸市場！台赴捷克投資1.79億美元　 2大關鍵要小心

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依據捷克投資促進局統計，至2021年12月，台商於捷克投資累計金額達13億1419萬美元，共計38件，為捷克創造近2萬4000個工作機會。
經濟部投資審議委員會也整理，截至2023年9月，台商對捷克投資計32件，投資金額達1.79億美元。主要投資案包含鴻海從事網通設備與消費性電子維修業務，另與捷商KKCG合資設立SafeDX數據中心、華碩設立集團歐洲規模最大客服維修中心、和碩提供蘋果公司產品維修業務、緯創則專注伺服器維修業務。
至於捷克來台投資方面，截至2023年9月，則計有34件，累計投資金額約117.8萬美元，以資通訊、電機電子產業為主。主要投資案包含捷克工具機大廠拓斯與台灣麗馳科技公司合資設立拓斯麗馳機械股份有限公司，成立新型臥式搪銑床生產工廠、馬克西股份有限公司 設立台灣分工司，從事資訊軟體服務業。
經濟部投資業務處專員郭紫瑩說明，捷克去年經濟成長率約在2.4%，平均國民所得是2.7萬美元，2022年有將近100萬外國人在捷克工作，比10年前增加將近1倍。
經濟部投資促進司經濟參事黃青雲進一步指出，台灣在全球供應鏈的角色中，尤其是電子業，具有舉足輕重的地位，捷克在中歐具有優勢，直航也會帶動投資廠商，但最主要根基點還是要取決於台商跟國際大型企業合作的供應鏈。
黃青雲也說，捷克當地對台灣態度友好，有政治上的因素，也有不錯的地理位置，還具有很大的歐洲市場，加上具有區域供應鏈的文化和地域優勢，未來還是相當可觀。
黃青雲認為，投資帶動貿易，除了電子業，台灣在供應鏈中，還有智能化的紡織品、工具機之母的機械、腳踏車也都是出口大項，以及台灣食品，像是未來環保取向，有機綠色食品、清真、素食食品也都可以是台灣出口優勢。
要特別注意的是，經濟部中華民國廠商海外投資叢書捷克投資環境簡介結論中提到，捷克政府以高科技且污染少產業為積極招商對象。近年來，外資不斷湧入，捷克各級勞工供應已呈現不足現象，甚多外商必需引進外籍勞工以補勞工不足。同時捷克員工重視家庭及休閒生活，投入工作熱忱不如我國勞工、政府行政效率不佳、辦理延長工作居留簽證手續冗長、效期通常僅1至2年等因素，皆為我商在考慮投資設廠時應注意的事項。
經濟部投資促進司科長劉惠君提醒，台商赴捷克投資，仍應注意捷克與台灣價值觀仍有部分不同，文化上也會不一樣，還有語言差異，另也應和代理商建立良好互動，未來較有機會擴展歐陸市場，今年經濟部為了促進雙邊合作，也舉辦了兩場投資說明會，有超過百名業者參與，希望能從中發現商機，此外，若台商有任何需求，包含投資土地協尋、當地勞工招聘等，也都可以與經濟部聯繫獲得協助。
至於捷克開航以來，有助於雙邊貿易交流嗎？劉惠君坦言很難回答，直航為可以節省時間成本，確實有可能增加廠商意願，但因為目前開放時間仍短，短期效益還難見，需要長期觀察，有望隨著雙邊互動頻繁增長。