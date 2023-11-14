Joeman甩吸毒風波！新片1改變網讚爆 他揭細節：負面效應開始了
知名百萬網紅「Joeman」日前因為持有大麻，並且坦承在國內也有吸食而捲入毒品風波，然而繼上週他正常上片引起關注後，13日週一又到了「Joe是要對決」系列更新的日子，Joeman仍然一如繼往的上片，不過卻被不少人發現，片中的業配已經被撤除，不曉得是否廠商已經終止合作。然而媒體人黃揚明也發現，不只沒有業配環節，就連感謝名單字卡也被拿掉，直言「這只是負面效應的開始而已」。
記者張嘉哲/綜合報導
Joeman在13日晚間仍然照常上片，上線「Joe是要對決」系列的新集數，這次邀請南霸天大蛇丸一起合作吃平價、奢華的鐵板燒，一個晚上過去，觀看人數已經突破34萬人，人氣還是相當高。不過不少網友看了影片內容後，卻發現Joeman的新片作出調整。
因為在過往，Joeman的影片當中，不論是開頭還是中間都會出現業配的橋段，但這次的新片，這些「業配的片段」都沒有出現，讓不少網友紛紛回應「看來業配是真的被砍了，但是還是非常的好看啊」、「影片還是很好看，只是沒有業配，能養活團隊嗎」、「能猜到廠商可能有顧慮，但是內容還是一如既往的下飯，沒有業配更好看」、「讚啦！沒有業配的影片一路看到底，廠商有疑慮是非常正常的事情」。
而除了「業配環節」被摘除之外，媒體人黃揚明也發現，Joeman這期的影片中不但完全沒有業配環節，片尾也沒有「特別感謝」的字卡了，直言「這只是負面效應的開始而已」。不少人也表示「雖然台灣人很健忘，但是廠商記性可好的呢，尤其是大企業應該都不會再找他了，Joeman要自立自強」。
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