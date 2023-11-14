夫妻夜市套圈圈中大獎！老闆翻臉「拒給獎品」 秘密意外說溜嘴
逛夜市除了品嚐各式各樣的小吃之外，不少人也喜歡玩夜市裡面的遊戲，像是常見的摸麻將、射氣球、套圈圈等等。然而，近日有一對夫妻帶孩子到嘉義縣朴子夜市玩套圈圈，花100元幸運套中一個超人奧特曼大公仔，結果要兌獎時老闆卻翻臉不認人，拒絕給獎，甚至還不小心說溜嘴表示「這個根本套不進去」，在網路上也掀起討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一對夫妻日前投訴，表示一家四口11日晚間到嘉義縣朴子夜市玩套圈圈，想說路過花個100元玩樂一下，沒有想到卻意外套中了一個超人奧特曼大公仔，一家人覺得非常的幸運，想要跟老闆拿獎品，結果老闆看了一眼套中的獎品時突然翻臉，直接說「這個不算」拒絕提供獎品，讓他們一家人超傻眼。
該對夫妻表示，套中的時候我們也非常驚訝，結果老闆後來走上來就說「套中的圈圈不算數」，說我們跨過界線，還將圈圈硬塞進去，因為「這個竿子圈圈根本不可能套進去」，旁邊有客人幫忙作證也無效，老闆不僅不相信，也不願意退費，讓他們感到非常的無言，最後是該對夫妻拿手機要報警，老闆見狀才服軟同意退錢。
原來，該大獎公仔的竿子不是一般常見的圓柱體或者獎品本身，而是一隻看起來像鳥的東西，由於肚子鼓起來，而該竿子又寫著得獎的標準是「套到底」，顯然即便套中鳥的頭部，圈圈可能會卡在肚子的地方而不算得獎，而老闆卻因為不認客人中獎而不小心說溜嘴這個秘密，才會說「這個竿子圈圈根本套不進去」，質疑客人越線硬塞，引起爭議。
事後，朴子鎮安宮主委蔡宜雄也出面回應「大家在玩，不能讓客人這樣講來講去，態度不好啦，我們有跟他（攤販）告誡啦！」期望以後不要再有此種事件發生。