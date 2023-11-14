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再8天要離職！警穿制服「屁股夾仙女棒」影片瘋傳　臉書自爆內幕

▲彰化一名員警穿著制服做出一連串脫序行為，包括疑似在警局內用瓦斯爐點菸開抽。（圖/翻攝記者爆料網）
▲彰化一名員警穿著制服做出一連串脫序行為，包括疑似在警局內用瓦斯爐點菸開抽。（圖/翻攝記者爆料網）

記者張嘉哲/綜合報導

最近網路上瘋傳一段警察形象毀滅的影片，一名員警穿著制服做出許多脫序的行為，包括身穿制服唱KTV、用屁股夾仙女棒跳舞、在警局內用卡式爐抽菸等等，一系列離譜片段在網路上引起討論。事後影片被查出是彰化縣和美分局大霞派出所黃姓警員，有網友找到該員警的臉書，還意外發現本人自爆內幕，其實再8天他就要離職，疑似跟所長有所過節，掀起話題。

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從網路瘋傳的影片當中，標題寫下「即將離職警員拍錄搞笑影片，為9年警察生涯留念」可以看見一名員警在影片當中都是身穿制服，而且不畏別人的眼光，除了在馬路上大跳舞之外，還有身穿制服大唱KTV、在瓦斯爐前點菸與手持玩具步槍、大把鈔票等，甚至是夾著仙女棒跳舞，45秒影片在各大社群傳開。

▲彰化一名員警穿著制服用屁股夾仙女棒在路邊熱舞，影片曝光後掀起討論。（圖/翻攝Tik Tok）
▲彰化一名員警穿著制服用屁股夾仙女棒在路邊熱舞，影片曝光後掀起討論。（圖/翻攝Tik Tok）
事後，該員警被肉搜出來是彰化縣和美分局大霞派出所黃姓警員，也查找到該名員警臉書，上面寫著「將於11/22辭去警察工作，感謝賞餅吃的現任所長，讓我真正下定決心開創自己的事業」、「當其他警察跟著警友吃喝的時候，我會虛心請教人白手起家的歷程」等字句，但值得一提的是，文章最後又說「影片全部都是我在現任所長任內拍的，要連帶處分就處分她吧」，讓外界很難不聯想是否與所長有所過節。

對此事件，和美分局長廖志明出面回應，這名男警平日表現不優，被分局列為考核對象，影片拍攝時間可能多是在這幾年，至於現任所長平日表現盡責、優異，應是在打考績時給該名男警打「丙」，讓男警懷恨在心，由於自己即將去職，因此拍影片要惡搞所長，將所長拖下水。

和美分局長廖志明也提到，影片員警作為違反警紀，即便將離職仍會懲處，今天上午將由和美分局對外說明。

▲彰化一名員警穿著制服大唱KTV，桌上還擺有酒水，掀起熱烈討論。（圖/翻攝記者爆料網）
▲彰化一名員警穿著制服大唱KTV，桌上還擺有酒水，掀起熱烈討論。（圖/翻攝記者爆料網）
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