眼藥水「不是滴在眼球上」！90%人全點錯 眾傻眼：醫生沒講過
現代人不是坐在辦公室內盯著螢幕一整天，就是低頭不斷的滑手機，造成眼睛乾澀的問題，因此都會隨身攜帶眼藥水，來感善眼睛的不舒適感，但是你真的會用眼藥水嗎？近日，一名藥師就分享眼藥水的「正確用法」，直言「眼藥水其實不是點在眼球上面」，讓不少人感到非常傻眼，直呼從來沒有點對過，且看過眼科醫師也沒有被提醒，引起話題。
記者張嘉哲/綜合報導
藥師「周本正」人稱小周藥師，近日在社群上分享，表示「眼藥水其實不能直接點在眼球上，那麼要點在哪？如果眼藥水直接滴在眼球上面的話，會帶來較大的異物刺激感，誘發眨眼的反射動作，促進眼淚分泌，加快藥水的排除，而眼藥水的正確點法，是滴在眼白和下眼瞼間的結膜囊中，只要滴入一滴即可，如果不確定有沒有滴進去可以再滴一滴」。
小周藥師提到，滴完眼藥水之後，要按著眼頭的鼻淚管通道，同時閉眼1至2分鐘，如果沒有壓著眼頭，眼藥水會沿著鼻淚管通道進入消化道中，這也是為什麼，有時候滴完眼藥水，嘴巴會覺得苦苦有澀味的原因，如果沒有壓著眼頭，會降低藥性以及增加副作用的機會。
最後，小周藥師提醒，如果同時使用眼藥水跟眼藥膏，應該先滴藥水後擦藥膏，兩者間隔5至10分鐘；而單支裝的眼藥水，開封超過8小時就不能夠再使用，如果是非單支裝的眼藥水，開封超過一個月就不能夠再使用。
貼文曝光後，吸引近7萬名網友按讚，紛紛回應「傻眼，從來沒點對過＝＝」、「以前就有疑問，點了藥水就流眼淚，不是就把藥水擠出來了嗎，終於懂了」、「看留言串至少9成的人都點錯，小周藥師真感謝」、「去看眼科醫師都沒提醒過.....一直點錯」、「天啊！終於找到答案，我就是點完嘴巴會苦的人」、「難怪每次點完眼藥水嘴巴好苦喔，謝謝小周藥師！」