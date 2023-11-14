台灣最強5景點洗牌了！冠軍「單月86萬人次」造訪　遊客評價曝光

台灣最強遊樂園換人了！冠軍「單月63萬人」造訪　劍湖山僅排第6

▲位於台中的麗寶樂園成為台灣人最愛去的遊樂園冠軍，因為又有其Outlet可以逛街，成為不少人出遊的首選。（圖／麗寶提供）
▲位於台中的麗寶樂園成為台灣人最愛去的遊樂園冠軍，因為又有其Outlet可以逛街，成為不少人出遊的首選。（圖／麗寶提供）

記者張嘉哲/綜合報導

說到台灣的遊樂園選擇可以說是非常多，從最原本的三六九（劍湖山、六福村、九族文化村），到後來新加入競爭行列的義大世界、麗寶樂園、兒童新樂園等等，遊樂園的選擇不再單一。那麼過去最夯的三六九現況還好嗎？根據觀光署的資料統計，台灣最強遊樂園霸主已經改朝換代，現在由位於台中的麗寶樂園奪下，單月創下63萬人次造訪，成為年輕人最愛去的主題樂園。

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根據觀光署8月份統計，目前台灣最受到遊客歡迎的遊樂園是位於台中的「麗寶樂園」，單月造訪人次高達63萬人次，其原因在於麗寶樂園不僅是主題樂園之外，還設有Outlet可以逛街，適合單天行程一次逛街、玩樂滿足，成為不少人規劃遊樂園景點首選之一。

然而在統計當中，第二名是位於高雄的義大世界，單月造訪人次為38萬人；第三名則是位於台北士林的兒童新樂園，單月造訪人次21萬人；至於老字號的「三六九」排名為何，六福村單月造訪人次16萬排名第四；劍湖山單月造訪人次10萬餘人排名第六，而九族文化村因為不是在櫻花季時段，8月造訪人次只有5萬餘人排名全台十大遊樂園第9名。

▲現在正值賞櫻季節，九族文化村今（28）日一早就有不少旅客湧進，造成國道六號、台14線車多壅塞，甚至一度回堵至國道三號霧峰系統。（圖／翻攝自九族文化村臉書）
▲九族文化村因為沒有櫻花季加持，下半年旅客人數排名台灣十大遊樂園第9。（圖／翻攝自九族文化村臉書）
值得一提的是，遠雄海洋公園雖然位在花蓮，但因為近年力推真人人魚秀的緣故，讓不少遊客都大老遠前往朝聖，在8月遊憩人數統計當中，比劍湖山稍微多一點的10萬餘人排名在第五，顯見行銷策略非常的成功，也帶動不少網路話題。

▲近日遠雄海洋公園「人魚王子」在社群掀起不少討論。（圖/人魚王子Wei授權提供）
▲近日遠雄海洋公園「人魚王子」在社群掀起不少討論，不少人暑假都遠到花蓮朝聖。（圖/人魚王子Wei授權提供）
至於遊樂園在遊樂設施排行榜當中，根據2023網友投票最好玩、刺激且恐怖的遊樂設施當中，是由劍湖山的水上設施「尖叫無底洞」拿下冠軍；第二名則是遊客人數最多的麗寶樂園「搶救地心（斷軌）」奪下，第三名則是六福村的笑傲飛鷹。未來這些樂園如何保持熱度不斷吸引遊客前來，確保民眾不會玩膩，也是一大重點。

▲劍湖山的水上樂園「尖叫無底洞」獲得網友票選第一名恐怖刺激的遊樂設施。（圖/劍湖山官網）
▲劍湖山的水上樂園「尖叫無底洞」獲得網友票選第一名恐怖刺激的遊樂設施。（圖/劍湖山官網）

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