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阿伯騎Gogoro沒電了！充電站「拔出中獎電池」　車主愣：人品爆發

▲環保意識的抬頭，帶動了台灣電動機車的發展，不少人在新購機車時都會選擇電動機車。(圖／Gogoro提供)
▲環保意識的抬頭，帶動了台灣電動機車的發展，不少人在新購機車時都會選擇電動機車。(圖／Gogoro提供)

記者張嘉哲/綜合報導

環保意識的抬頭，帶動了台灣電動機車的發展，配合中央政府以及地方的政策補助推動，不少人在新購機車時都會選擇電動機車，國內最大的電動機車品牌就是Gogoro，現在不僅路上可以看見許多Gogoro身影之外，電池充電站的擴增也非常有感。而近日，就有網友分享去換電時，恰巧遇到一位也騎Gogoro的阿伯沒電來充電站換電，結果電池卻意外跳出不同款式，讓不少車主傻眼直呼「阿伯真的是人品爆發」！

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一名網友在臉書社團「Gogoro Club Taiwan」貼文指出「前陣子換電池的時候，有個阿伯騎著Gogoro3過來問我快沒電了要怎麼換電池，他車子剛買，之前電池說是家裡人幫他換的，我叫他打開車廂，把電池掏出來放進去換電站就好了，沒想到阿伯把電池這一拿出來嚇到我了，竟然是我騎了兩年從沒見過的稀有款」！

▲阿伯從車廂內掏出的電池竟然是限定款，換到的機率只有0.06%，不少Gogoro車主至今都沒有見過本尊。（圖/Gogoro Club Taiwan）
▲阿伯從車廂內掏出的電池竟然是限定款，換到的機率只有0.06%，不少Gogoro車主至今都沒有見過本尊。（圖/Gogoro Club Taiwan）
只見貼出的照片，原本現在市面上的Gogoro電池應該是呈現外殼黑色白色字體印刷的樣子，但該阿伯從車廂拿出來的電池卻不相同，是外殼黑色沒錯，但是卻是「粉紅色」的字體，還寫著「PINK」跟「GO」的字樣，顯然跟常見的Gogoro電池不太相同。

原來，該款粉紅色的電池，是2018年時為了紀念Gogoro 2 Delight Pink 粉紅突襲上市所推出，只要騎乘Gogoro換到粉紅色電池，就能獲得一個粉紅突襲勳章，而該電池在全台分佈並不多，換到的機率不到0.06％，一定要是超級幸運兒才有機會能一賭粉紅雷雕電池的風貌。

▲這款粉紅色雷雕的Gogoro電池是在2018年限定突襲推出，換到的機率只有0.06%。（圖/Gogoro Club Taiwan）
▲這款粉紅色雷雕的Gogoro電池是在2018年限定突襲推出，換到的機率只有0.06%。（圖/Gogoro Club Taiwan）
貼文曝光後，不少Gogoro車主紛紛回應「騎四年完全沒換到過，阿伯根本人品爆發」、「這款電池稀有到有人騎了兩年都還沒換過」、「我也還沒拿到勳章.....已經騎三年多了」、「騎2年沒見過+1，倒是換到沒有把手的啦哈哈哈哈」、「阿伯知道他的是中獎電池嗎哈哈哈！好想要換到這款」、「騎到車貸都要繳完了，卻還沒有遇過粉紅電池」。

而除了這款粉紅色電池換到的機率是0.06%之外，《NOWnews》也特別整理了目前市面上的Gogoro電池性能、特色比較，提供給車主辨識唷！

第一代電池：是在2015年Gogoro誕生之後就開始使用，目前市面上還是有流通，不過因為使用較久緣故，電池續航力較差，目前Gogoro已經開始實施汰換這些第一批電池，第一代電池的最大特色就是把手是gogoro印刷體字樣，電池外殼印有「with Panasonic Cells」字樣。

第二代電池：第二代電池是現在市面上最多的電池，一般車主比較常常換到，續航力跟第一代差異並不大，第二代提把是凹刻字體，電池外殼則是新增橡膠邊條。

第三代電池：第三代電池是從2019年開始使用，電池的容量相對一代跟二代有所增加，除了重量明顯增加之外，電池外殼從gogoro改為gogoro network，目前第三代電池還在增加中。

▲網友分享自己騎Gogoro遇到電池更換的問題，因為電池代數不同導致機車無法發動。（示意圖/Gogoro提供）
▲Gogoro的電池現在在市面上一共有三代，其中在側邊有「network」的字樣表示是第三代電池。（示意圖/Gogoro提供）

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