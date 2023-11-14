陳慧翎導演永別了！樹葬長眠台北詠愛園 吳建豪、吳慷仁親自送行
曾獲5座金鐘獎的知名台劇導演陳慧翎，月初不敵子宮頸癌復發與世長辭，享年48歲，她生前個性樂觀、豁達且熱愛自由，家屬選擇不設靈堂也不辦告別式，以樹葬的方式讓陳慧翎回歸大地，昨（13）日身後事圓滿結束，愛將吳建豪、吳慷仁都親自送恩師最後一程。
記者楊穎軒／綜合報導
親友在陳慧翎的臉書粉專發文：「各位關心慧翎的好友們，平安，今天上午，慧翎已經在台北詠愛園掛下行囊，帶著眾人的祝福，搭乘私人專機，前往她要去的國度，勇敢愛冒險的慧翎從不害怕獨自旅行，只是這一次，她會離開得比較久，但是深愛她的親友們，會一直陪伴在她出發的地方。」
文中寫道，陳慧翎知道自己被這麼多人惦念，所以留下許多美好記憶，在大家心裡，她從未離開，「在未知的國度，不知道她又會經歷怎樣的精彩，如果你還願意等待，相信有一天，她又會帶著滿滿的收穫，來到我們身邊，和我們分享她的奇幻旅程，相信，一定會再相見。」
據了解，陳慧翎的母親、演員吳建豪、吳慷仁、尹馨、林美秀、謝瓊煖、劉修甫及《下一站，幸福》、《媽，別鬧了》、《黃金線》、《你的孩子不是你的孩子》、《那年，雨不停國》等劇組工作人員，昨天都到場送她走完人生最後一哩路。