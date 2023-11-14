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拿坡里x三商巧福「原汁牛肉麵披薩」！吃得到酸菜　跟必勝客拚了

▲拿坡里和必勝客拚了！適逢三商巧福40週年，拿坡里聯名三商巧福開賣「原汁牛肉麵披薩」！除了牛肉、滷蛋和麵條，吃得到「靈魂酸菜」。（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里和必勝客拚了！適逢三商巧福40週年，拿坡里聯名三商巧福開賣「原汁牛肉麵披薩」！除了牛肉、滷蛋和麵條，吃得到「靈魂酸菜」。（圖／三商餐飲提供）

記者蕭涵云/綜合報導

拿坡里真的要和必勝客拚了！適逢三商巧福40週年，拿坡里聯名三商巧福，11月14日開賣「原汁牛肉麵披薩」！除了牛肉塊和滷蛋，還加入Q彈麵條，而且吃得到招牌「靈魂酸菜」，徹底把國民美食變成中西合併的披薩了。

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飄香40年的三商巧福「原汁牛肉麵」，是不少粉絲長年愛吃的好味道，這是要變成披薩了，拿坡里驚喜聯名三商巧福，今宣布開賣「原汁牛肉麵披薩」，將三商巧福原汁原味的牛肉麵湯頭作為披薩基底，搭配著牛肉塊和滷蛋，並加入Q彈麵條。最重要的是，吃得到招牌「靈魂酸菜」，完整呈現饕客心中的三商巧福「原汁牛肉麵」滋味。

▲三商巧福「原汁牛肉麵」熱賣40年。（圖／三商餐飲提供）
▲三商巧福「原汁牛肉麵」熱賣40年。（圖／三商餐飲提供）
即日起至拿坡里披薩門市，可享外帶大披薩特價299元（原價359元）、小披薩特價199元（原價259元）；即日起至12月11日，凡持有拿坡里DM截角，可至三商巧福門市享有原汁牛肉麵套餐特價159元（原價215元）。

▲拿坡里x三商巧福推出「原汁牛肉麵披薩」，吃得到牛肉塊、滷蛋、麵條，靈魂酸菜當然也沒有少。（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里x三商巧福推出「原汁牛肉麵披薩」，吃得到牛肉塊、滷蛋、麵條，靈魂酸菜當然也沒有少。（圖／三商餐飲提供）
三商巧福40週年與拿坡里同慶，自12月11日起，凡至三商巧福門市點購任一套餐，可獲得「原汁牛肉麵披薩」優惠券一張。憑券至全台拿坡里門市，享有「原汁牛肉麵大披薩」特價259元（原價359元）、「原汁牛肉麵小披薩」特價159元（原價259元）。提醒大家，三商巧福西螺南店、西螺北店、南投站、桃園機場店不適用此優惠；數量有限，送完為止。

▲國民美食牛肉麵總算變成披薩，還是三商巧福的「原汁牛肉麵」口味。（圖／三商餐飲提供）
▲國民美食牛肉麵總算變成披薩，還是三商巧福的「原汁牛肉麵」口味。（圖／三商餐飲提供）
必勝客年末新上市奢華限定款「炙烤大蝦嫩牛披薩」，祭出外帶「買大送大」、外送「買大送小」限量優惠；現在外帶還有「買一送二」好康，外帶購買一個大比薩，免費贈送兩個小比薩（限定370元以下口味）。即日起至11月20日，於全台IKEA門市找出必勝客披薩盒與「優惠QR Code」，爽吃最新限定款「大披薩半價」折扣；到IKEA內湖店與必勝客合作的派對展間拍照打卡，還有機會抽中「一年份免費披薩」。

▲必勝客年末限定口味「炙烤大蝦嫩牛比薩」，外帶買大送大、外送買大送小880元，大披薩加價135元升級龍捲風餅皮。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客年末限定口味「炙烤大蝦嫩牛比薩」，外帶買大送大、外送買大送小880元，大披薩加價135元升級龍捲風餅皮。（圖／記者蕭涵云攝）

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