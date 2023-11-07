到IKEA吃必勝客「大披薩半價」！耶誕奢華口味開趴 外帶買一送二
必勝客和IKEA聯手開耶誕趴了！必勝客年終狂歡不搞怪，推出放滿鮮嫩牛排＋炙烤大蝦＋松露起司龍捲風餅皮的奢華口味「炙烤大蝦嫩牛披薩」，找來IKEA打造「Lazy Luxury」空間，來場「慵懶奢華居家派對」。現在到IKEA內湖店與必勝客合作的派對展間拍照打卡，就有機會抽中「一年份免費披薩」！而且全台IKEA門市都藏有「優惠QR Code」，爽吃最新限定款「大披薩半價」折扣，現在外帶還有「買一送二」好康，比拚雙11殺紅眼了。
記者蕭涵云/台北報導
真有人把IKEA當自己家！今早才在網路流傳一張照片，只見必勝客店員外送到IKEA賣場，而客人懶躺沙發收披薩，讓不少網友驚訝「賣場不能吃東西啦」。原來，這是必勝客和IKEA聯手開耶誕趴的新噱頭，人人都可以到IKEA內湖店的「Lazy Luxury」派對展間，吃披薩爽開趴。再次溫馨提醒，賣場真的不能吃東西，但能實現花小錢懶人聖誕佈置派對空間，有如真的在家Chill吃披薩的願望。
必勝客年終推出奢華口味不搞怪，延續去年海陸系列的好評，今年主打西班牙料理，推出放滿鮮嫩牛排＋炙烤大蝦＋松露起司龍捲風餅皮的「炙烤大蝦嫩牛披薩」，厚切牛排搭配以堅果、紅甜椒與番茄一起燉煮的羅曼斯可醬，再擺上炙烤過的鳳尾大蝦，配以丹麥Buko奶油製成的乳酪起司球。並回歸叫好又叫座的「龍捲風餅皮」，可自由搭配松露起司龍捲風餅皮、或帕瑪森起司龍捲風餅皮兩款口味。
派對大餐當然不能只有這樣，必勝客同時供應「水牛城雞翅海陸派對拼盤」，除了4支酸辣水牛城雞翅，再搭上黃金和風鱈魚6塊、松露奶油薯瓣及蒜香魷魚圈；甜點則是「濃心巧克力巴斯克蛋糕」。
IKEA也分享，「Lazy Luxury」居家派對空間是運用了2023聖誕限定新品，全新VINTERFINT系列帶有北歐童話寓意的聖誕精靈、聖誕山羊、森林動物，搭配上編織與刺繡等傳統瑞典手工藝打造的聖誕樹裝飾、香氛蠟燭、桌巾、禮品包裝紙等多款小物而成。
業者大方透露懶人聖誕佈置法，大範圍運用紅色織品，如STOCKHOLM 2017地毯、VINTERFINT萬用毯、桌巾、VINTERFINT抱枕等，讓空間一看上去就很有節慶氛圍；喜歡華麗感的朋友，可以再加上聖誕燈飾，STRÅLA雪花造型燈串及STRÅLA星星燈；也可再點綴VINTERFINT聖誕桌曆，一起倒數溫馨節日的到來。
適逢雙11即將到來，必勝客殺紅眼，新上市限定款「炙烤大蝦嫩牛披薩」，直接祭出外帶「買大送大」、外送「買大送小」限量優惠；現在外帶還有「買一送二」好康。即日起至11月20日，於全台IKEA門市找出必勝客披薩盒與「優惠QR Code」，爽吃最新限定款「大披薩半價」折扣；到IKEA內湖店與必勝客合作的派對展間拍照打卡，還有機會抽中「一年份免費披薩」。
對手拿坡里雙11也殺紅眼祭出「買一送一」優惠，拿坡里披薩.炸雞即日起至11月12日，只要購買「一公斤腿排桶」就送小披薩一個，下殺64折優惠只要超值價450元（原價709元）瘋狂價，而且外帶、內用都可享優惠。歡慶「義式炸雞」拿下「500盤」，即日起至11月12日，加碼凡至拿坡里點購炸雞類商品，可享「酥脆鱈魚香絲買一送一」。
再加碼拿坡里披薩.炸雞店即日起至11月16日，外帶或內用戰斧雞腿都「買一送一」特價110元（原價220元）；再加點大披薩外帶特價299元（原價359元），口味可以自由搭配。拿坡里炸雞專賣店則是即日起至11月16日，3隻雞腿和3塊腿排的「6塊雞腿二重奏」 特價211元（原價330元），下殺64折。