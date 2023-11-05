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雙11拿坡里加碼！戰斧雞腿「買一送一」　「6塊炸雞桶」只要211元

▲雙11購物節拿坡里加碼第二波優惠，戰斧雞腿「買一送一」、「6塊炸雞桶」只要211元！頂呱呱「呱呱包11元」，3款點心​​​​​​​「買一送一」、6塊炸雞桶249元。（圖／三商餐飲提供）
▲雙11購物節拿坡里加碼第二波優惠，戰斧雞腿「買一送一」、「6塊炸雞桶」只要211元！頂呱呱「呱呱包11元」，3款點心​​​​​​​「買一送一」、6塊炸雞桶249元。（圖／三商餐飲提供）

記者蕭涵云/綜合報導

時序越到雙11購物節，速食業者祭出加碼優惠搶攻商機，最早推出優惠的拿坡里宣布第二波優惠，除了戰斧雞腿「買一送一」，還有「6塊炸雞桶」只要211元，實在太划算了！頂呱呱則大推「呱呱包11元」，地瓜薯條等3款點心「買一送一」、6塊炸雞桶249元迎戰雙11。

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📌雙11拿坡里加碼！戰斧雞腿「買一送一」　「6塊炸雞桶」只要211元
為慶祝雙11購物狂歡節，拿坡里披薩.炸雞即日起至11月12日，只要購買「一公斤腿排桶」就送小披薩一個，下殺64折優惠只要超值價450元（原價709元）瘋狂價，而且外帶、內用都可享優惠。歡慶「義式炸雞」拿下「500盤」，即日起至11月12日，加碼凡至拿坡里點購炸雞類商品，可享「酥脆鱈魚香絲買一送一」。

▲拿坡里雙11加碼！戰斧雞腿「買一送一」，「6塊炸雞桶」只要211元​​​​​​​。（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里雙11加碼！戰斧雞腿「買一送一」，「6塊炸雞桶」只要211元​​​​​​​。（圖／三商餐飲提供）
雙11再加碼！拿坡里披薩.炸雞店即日起至11月16日，外帶或內用戰斧雞腿都「買一送一」特價110元（原價220元）；再加點大披薩外帶特價299元（原價359元），口味可以自由搭配。拿坡里炸雞專賣店則是即日起至11月16日，3隻雞腿和3塊腿排的「6塊雞腿二重奏」 特價211元（原價330元），下殺64折。

▲拿坡里x海瑞摃丸，開賣「新竹貢丸披薩」。（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里雙11殺紅眼，多款炸雞、披薩都有優惠。（圖／三商餐飲提供）
📌呱呱包11元！雙11頂呱呱「買一送一」　6塊炸雞桶249元
雙11頂呱呱即日起至11月15日連續13天，加入KWAKWACLUB會員，凡購買「超值套餐」，即可獲得超人氣經典商品「呱呱包11元」優惠兌換券（原價65元），每人限領一張。

活動期間祭出2款「雙11斤呱」限定優惠餐，潮台「6塊炸雞桶」特價249元（原價360元），爽吃「3塊原味炸雞＋3支原味雞腿」；狂掃呱呱包6顆的「呱包一斤餐」特價259元（原價390元）。

11月8日至11月12日加碼3款點心「買一送一」，地瓜薯條(大) x 2份特價60元（原價120元）、甜甜包2顆 x 2份特價35元（原價70元）、呱呱啵啵球4顆（起司2顆＋布朗尼2顆）x 2份特價69元（原價138元）。提醒大家，品項不可混搭，每人限購2組。

▲雙11頂呱呱3款點心「買一送一」、6塊炸雞桶特價249元。（圖／頂呱呱提供）
▲雙11頂呱呱3款點心「買一送一」、6塊炸雞桶特價249元。（圖／頂呱呱提供）

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