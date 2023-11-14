2023新北耶誕城又來了！板橋人惡夢輪迴 直接提醒3點：只是竹筍
板橋「2023新北市歡樂耶誕城」將在11月17日開城，近日陸續試點燈，不少人已經提前到場觀賞，今年設置將近40座耶誕氛圍裝置藝術、打造7大主題燈海光廊，邀請民眾一起來歡慶聖誕節。然而，這對板橋人可就笑不出來了，因為每到年末，板橋人的「塞車惡夢」再度輪迴，就有許多在地人直接給出「遊耶誕城3點提醒」，直言「如果要看演唱會就算了，但平常就只是有裝燈的竹筍」。
記者張嘉哲/綜合報導
在新北耶誕城最近試點燈的消息曝光後，也意味著開城的時間將近，這次活動期間為2023年11月17日至2024年1月1日，不少板橋人看到後直呼「耶誕城又來了，這代表一年一度的塞車惡夢再度降臨」。
更有許多板橋人直接提出3點建議，表示如果真的真的要去耶誕城單身的人不太適合，因為到時候現場會看到「一堆情侶成雙成對」，現場閃光猛放，怕單身的人會被閃瞎；然後如果只是要看景的，建議不如挑巨星演唱會那兩天去，因為耶誕樹真的只是會發光的竹筍，一堆燈的走廊就這樣，真的沒什麼東西，更多的是擠在隔壁百貨公司吃飯的人；最後就是不要開車騎車來，塞車塞到你快哭出來。
然而耶誕城每年必打卡的燈海光廊今年當然也沒缺席，七大主題包括與大遠百相接的新站路天橋「紫藤精靈光廊」、連接大遠百與百揚大樓天橋「琉星光廊」、小遠百天橋「心願光廊」、新府路天橋「金彩華爾滋光廊」、縣民大道上的麗寶天橋「瑰麗光廊」、麗寶百貨廣場公車站的「銀河光廊」天橋、板橋車站天橋「繁星光廊」。
另外每年備受矚目的「巨星演唱會」同樣有舉辦，就在12月9日（六）、12月10（日）兩天晚間18：00至22：00，將有超人氣歌手互尬拚場，一次爽聽從潮流到嘻哈、文青到經典暢銷金曲。