吃火鍋小心農藥殘留！築間馬辣都中鏢 醫教「3招自保」
衛福部食藥署日前公布最新「農產品農藥監測」結果，顯示整體不合格率為8.5％，包括築間、馬辣、千葉等知名火鍋的蔬果，被檢測農藥超標，通路部份包含全聯、家樂福、美廉社等農產品也中標。長庚大學臨床毒物科醫師顏宗海表示，預防吃下農藥最好的方式就是「洗乾淨」，但到火鍋店內消費時，無法靠嗅覺或視覺判斷是否有農藥殘留，也不能自己親手洗菜，只能將命運交給餐飲業者，建議民眾盡量在家自己煮，並將菜用「流動清水」沖洗，再去除蔬菜根莖部，才是最好的自保方式。
記者張志浩／綜合報導
顏宗海強調，民眾前往火鍋店用餐時，無論是自主選菜或店家給予的菜盤，基本上無法以味道或外觀判定蔬果是否有農藥殘留，只能仰賴店家工作人員在備料時是否清洗乾淨，以及農民在使用藥劑時有沒有合乎規範，對消費者而言，若真的想避免農藥危害，選擇信譽良好的店家，或自行買菜回家烹飪才是最佳解方。
顏宗海建議，民眾想去除農藥，最好的方式就是將蔬果泡在水盆中，並以流動清水沖洗10分鐘，去除農藥效果比用鹽、小蘇打、醋、蔬果清洗劑等還要好。而青椒、草莓這類表面凹凸的蔬果，可用軟毛刷清洗，青菜則建議將根莖部切除。
在蔬果的選購上，建議少吃「輪番採收」的種類，如小黃瓜、番茄、四季豆、茄子等需多次噴灑農藥的蔬果，並著重選吃當季盛產的蔬果，避免買到搶收和搶種的蔬菜，而再清洗過後，要要注重「充分加熱」，因為一般農藥皆為水溶性，高溫其實可以破壞農藥成分，水煮更是分解農藥的好方法。
顏宗海補充，目前市面上經農委會合格檢驗的農藥有400多種，並區分為「接觸型」和「系統型」；接觸型農藥包含水溶性及脂溶性接觸型農藥，主要是直接噴灑於農作物，通常可經由清洗和剝皮減少殘留，而系統型農藥則是直接經由農作物根部吸收，通常無法利用清洗和剝皮減少殘留。
而本次食藥署檢驗結果中，有機磷殺蟲劑「陶斯松」是最值得關注的物質，陶斯松屬毒性為中等，為目前最廣泛使用的殺蟲類農藥，在動物實驗中顯示會增加癌症風險，但人體目前病無證據，不過陶斯松帶有「內分泌干擾」作用，對人體有一定程度危害， 農委會也預計明年就要禁用，本次則在千葉火鍋、大苑子等商家件驗出超標。