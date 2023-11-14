cama咖啡戀愛了！聯名INTEGRATE「玫瑰拿鐵」 開喝粉紅泡泡初戀
cama café戀愛了！這次化身成冬日「暖咖 A Cup of Lovely」，聯名日系開架美妝 INTEGRATE 櫻特芮，以戀愛與溫暖概念打造「玫瑰偷心輕拿鐵」與「玫瑰偷心輕美式」，最萌的是，還直接把初戀系「粉紅泡泡」拿來喝！
記者蕭涵云/台北報導
冬天就要喝暖心飲料！cama café繼聯名DYCTEAM打造時髦街頭氣息的露營風「野咖 A Cup of Chill」後，將聯名日系開架美妝 INTEGRATE 櫻特芮，於11月15日至2024年1月31日共創「暖咖 A Cup ofLovely」冬日主題季。
cama café以「戀愛」與「溫暖」兩大概念發想出全新冬日飲品，選以象徵戀愛的玫瑰元素，結合咖啡推出一系列好看又好喝的愛戀氣息咖啡。cama cafe 董事長何炳霖表示，「冬日飲品不只能驅走寒意，還帶來窩心溫暖的感覺」。
為讓消費者能從嘴裡暖到心裡，cama café這次和高人氣日系可愛開架美妝 INTEGRATE 櫻特芮合作，把INTEGRATE戀愛感十足的光透素裸顏底妝系列，「偷心美肌」概念也注入咖啡飲品中，選用進口天然大馬士革玫瑰純露，加入輕量濃縮咖啡，打造「玫瑰偷心輕拿鐵」與「玫瑰偷心輕美式」全新飲品。輕盈咖啡風味搭配甜蜜玫瑰氣息，清爽入喉、尾韻散發玫瑰香甜。
最萌的是，cama x INTEGRATE還直接把初戀系「粉紅泡泡」拿來喝！將在全台指定 CAMA COFFEE ROASTERS 豆留系列旗艦店，開賣限定「粉紅泡泡初戀拿鐵」、「招桃花脫單莓果茶」，初戀粉嫩色彩的夢幻飲料，讓每個看到的人都少女心噴發。莓果茶聞起來馥郁 、但入口清爽不甜膩；喝起來優雅不甜膩，但視覺效果十足。
cama café x INTEGRATE冬日主題季，首月11月15日起至12月13日，於cama café門市購買新品玫瑰偷心輕美式、玫瑰偷心輕拿鐵，不限冰熱、容量皆可享嚐鮮價「折 10 元」優惠。活動期間 cama café 好友還有專屬 INTEGRATE 櫻特芮獨家優惠，購買獨家星願美肌組，可享超值優惠組合價 699 元，再贈送 watashit 官網折價券。
Xpark水族館也呼應日本約會聖地美名，在台打造「冬の水族館戀愛物語2023」，超人氣「癒見水母」區的水母萬花筒推出冬季PLUS特別版，即日起至2024年2月18日，每日16:00戶外「漫步叢林」區都會點亮浪漫螢光，最浪漫的是推出「冬季限定雙人拿鐵套票」，可以獲得「企鵝告白拿鐵」，超萌又可愛！限定Kkday購票、Klook購票至2023年12月30日。