天冷「泡腳」治6大文明病！三高者吃鍋添「這食材」 避免補過頭
東北季風持續影響台灣天氣，今清晨最低溫達15.2度，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮示警，週五晚上至週六清晨（11月17日至11月18日），受冷氣團影響，部分地區將出現攝氏10度的最低溫。天冷暖身、暖胃都超需要，中醫師就推薦透過泡腳，可以改善六大文明病。此外，foodpanda則分享暖身鍋物一冷就大賣，光是新北市一年就點超過 200 萬鍋，但吃鍋還是要注意，中醫師呼籲，有三高者吃鍋建議添加「寒性」食材，才能避免補過頭。
記者周淑萍/綜合報導
天氣轉冷，泡腳暖身對於身體好處多多，李思儀中醫診所院長李思儀表示，「足浴就像運動一樣需要持之以恆，有益養生保健。」雙腳有六條經絡，足三陽經主掌胃、膽、膀胱，足三陰經主管脾、肝、腎，等於透過泡腳與按摩的刺激，有效加速經絡與血液循環，改善現代人消化不良、睡眠障礙、經痛難耐、壓力緊繃、痠痛水腫、手腳冰冷等六大文明通病。 李思儀醫師提到其實一年四季都很適合泡腳，春天可加強疏肝理氣，氣血順暢；夏天有利排除濕氣，尤其腸胃不好者更適合；秋天潤燥養血，讓氣色更佳；冬天當然直接是暖身補氣，強化循環，尤其可加入先煮開的艾草艾葉，對於行氣效果更佳。如果壓力大時，也可滴入玫瑰、薄荷精油，或睡眠差時加上薰衣草精油。
醫師提醒，足浴的溫度建議介於38-42度間，高度則可高於腳踝或到小腿肚處，時間建議在 20 分鐘左右即可，至於足浴頻率可每兩天一次，搭配腳底按摩刺激穴道，泡完可轉動腳踝，按摩雙腳指頭，搭配喝半杯溫開水加速代謝。針對入冬冷空氣，雙全國際獨家代理的居家生活品牌 DIKE 今（14） 日正式發表「足好坐」美型足浴暖敷凳，結合足浴按摩、暖敷墊和美型沙發椅凳造型，即起在嘖嘖平台開放預購，早鳥價3890元，預計 12 月上市出貨。
除了泡腳，暖身鍋物更是大熱門，根據 foodpanda 統計，火鍋長年佔據熱搜榜單前三名，遇上冬季節氣，如立冬、冬至等，火鍋類銷售顯著上升，其中，新北、台中、桃園對火鍋更是狂熱，一年可賣出百萬鍋以上，新北市更是全台居冠，年突破 200 萬鍋。但如果有三高者，恐怕會補過頭。知名中醫師吳明珠表示，習俗上立冬到冬至之間，是秋、冬季節的轉換期，也是俗稱的「引補」期，建議多補充健脾去濕的食材，例如黑木耳、海藻、昆布等。
此外，根據 foodpanda 調查，台灣民眾偏好重口味鍋物，前三名為臭臭鍋、海鮮鍋以及泡菜鍋！吳明珠醫師提醒，冬令時期運用重口味食物讓身體出汗、去濕氣有助健康，但若是三高民眾或體質燥熱者，在食材選擇上，可加入大黃瓜、冬瓜等寒性食材平衡熱補，或加入筊白筍、牛蒡等根莖類蔬菜，耐煮又補充纖維質，還可以搭配菊花茶、餐後補充水果，幫助養護腸胃。