遭范綱祥批「假學歷」　萬美玲曬證據嗆：當律師還散佈假訊息

我是廣告 請繼續往下閱讀
萬美玲表示，《公職人員選舉罷免法》於民國96年11月修法後，國外大學以上學歷要刊載在選舉公報學歷欄上者，必須符合「教育部認可外國大學名冊」中之學校，並檢附我國駐外單位驗證的國外學歷證明文件。
萬美玲說明，從民國94年至109年參與縣議員、市議員、立法委員等選舉，在選舉公報學歷欄上刊登的最高學歷一直是「美國明尼蘇達州立曼徹普立敦大學」，此學校為「教育部認可外國大學參考名冊」中之學校，畢業證書並由「駐芝加哥台北經濟文化辦事處」驗證之學歷證明文件，依中選會規定送交學歷正本文件，經中選會審查確認無誤後，准予刊登在選舉公報學歷欄上。
萬美玲重申，根據《公職人員選舉罷免法》第47條、〈公職人員選舉罷 免法施行細則〉第15條、中選會選務字第0993100242號解釋文等規定，國 外學歷要刊載在選舉公報學歷欄上，必須符合選舉罷法規定的兩要件，(一) 學校需是「教育部認可外國大學參考名冊」，(二)並提供「駐外單位驗證國 外學歷證明文件」，學歷得以刊登在選舉公報學歷欄。
萬美玲說，范綱祥自參選以來，不斷以抹黑、造謠及製造假訊息的負面手法進行選舉，范綱祥身為律師，對於選舉公報的法律適用是《公職人員選舉罷免法》， 主管機關是中選會都搞不清楚，讓人感到瞠目結舌，今僅為了達到選舉抹黑的目的，製造散佈假訊息，這樣的行徑令人感到失望。
更多「2024大選」相關新聞。