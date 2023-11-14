麥當勞炸蝦天婦羅安格斯牛肉堡開箱 香蕉巧克力雙餡派又脆又爆漿
麥當勞「Signature極選系列」明（15）日回歸「炸蝦天婦羅安格斯牛肉堡」，再全新推出「炸蝦天婦羅辣雞堡」，讓速食界的豪華海陸漢堡再添新成員；超人氣甜點「香蕉巧克力雙餡派」也同步回歸！《NOWnews今日新聞》一篇全開箱給大家看，極選系列漢堡食材堆超高，女生根本一口咬不下，剛出爐的雙餡派直接用手撥開，酥脆聲超大、內餡爆漿流出來！
記者蕭涵云/綜合報導
每年開賣不到一個月就會完售的限量美味要來了！麥當勞Signature極選系列「炸蝦天婦羅安格斯牛肉堡」、「雙蝦天婦羅堡」11月15日至12月19日回歸開賣（或售完為止），今年再推出全新「炸蝦天婦羅辣雞堡」，一字排開都是食材堆高高的漢堡，尤其海陸雙享的口味，女生根本一口咬不下。
這次的Signature極選系列主打整尾酥炸白蝦，搭配頂級四盎司安格斯牛肉、招牌整塊辣味雞腿排，或直接給出兩尾炸蝦天婦羅雙倍蝦味，除了清爽青檸蒔蘿醬，還放有整片起司，把雙蝦或海陸食材交融在一起，搭配大片生菜，頗有飽足感。
而每次都讓甜點控手刀搶購的「香蕉巧克力雙餡派」也同步回歸，香蕉搭配巧克力本來就很討喜，尤其剛出爐的雙餡派，熱騰騰直接用手撥開，酥脆聲超大、濃郁內餡還直接爆漿流出來，難怪大家都愛。
另外，摩斯漢堡則在11月感恩節推出新品 「歐式火雞堡」、以日本宮崎縣經典料理南蠻雞入堡的「日式黃金雞腿堡」，還有以傳統經典小吃刈包為構思的貝殼造型「胡麻豚燒福堡」，副餐還有芥末籽美乃滋風味的「摩斯肉醬薯條」，讓人胃口大開。