BLACKPINK Jennie現金太多買個豪宅！不貸款付現50億 5房3衛曝光
南韓「YG娛樂」今（14）日依然被媒體追問是否順利與BLACKPINK續約，公司表示：「還在協商中。」成員Jennie同時傳出「付現50億韓元（約台幣1.3億元）」買下位於首爾漢南洞的高級別墅La Terrasse Hannam，坪數約87坪，共有5房3衛。
記者陳雅蘭／綜合報導
韓媒《Money Today》透過房地產登記簿發現，Jennie在7月28日購買La Terrasse Hannam別墅，供應面積為87坪、使用面積為74坪，內部包含地下2層，總計有5間房間、3間浴室，由於沒有抵押權，推測Jennie未貸款全額付現50億。
當傳出Jennie購屋後，La Terrasse Hannam相同面積的房產，成交價已飆漲至120億韓元，Jennie吸金力與影響力可見一斑，也難怪「YG娛樂」死命都要把金雞母留在公司。
此外，「YG娛樂」今早發表第4季財務報表，透露正在與專屬藝人的續約「協商中」，表示不久後將公布結果；因為「YG娛樂」日前被傳出已管不了Jennie、Jisoo、Lisa、Rosé的個人合約，將全力守住BLACKPINK的團體合約，力保BLACKPINK的IP留在YG就好；由此推測該「專屬藝人合約」應為BLACKPINK。
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