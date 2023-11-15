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冷氣團報到！「摸1部位」秒知小孩穿衣夠暖嗎　26度穿衣法再複習

▲冷氣團報到！但有種冷叫「媽媽覺得你冷」，要如何避免媽媽和小孩的「溫感」代溝，醫師說只要摸小孩身體這1部位，就知道他們穿得夠不夠暖。（示意圖／取自PhotoAC）
▲冷氣團報到！但有種冷叫「媽媽覺得你冷」，要如何避免媽媽和小孩的「溫感」代溝，醫師說只要摸小孩身體這1部位，就知道他們穿得夠不夠暖。（示意圖／取自PhotoAC）

記者徐銘穗/綜合報導

開始慢慢有冬天的感覺了！2023年首波大陸冷氣團報到，本周五、周六空曠地區低溫下探10至12度。有種冷叫「媽媽覺得你冷」，要如何避免媽媽和小孩的「溫感」代溝，醫師解答，其實天冷時穿對「3件衣服」就夠，至於小孩穿得夠不夠暖，摸1個部位便知道。此外《NOWnews今日新聞》也再次整理「26度穿衣法」，讓讀者1文看懂，暖暖過冬。

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兒科醫師曾分享，由於小孩的代謝和活動量比大人高很多，所以他們喊熱的時候通常是真的熱，但同時間若大人覺得冷，則是因為年紀大了，或身體比較虛，穿衣時要達到有效保暖，有下列3大重點。

1. 內層：挑選輕薄排汗、透氣親膚的內衣、排汗衣或發熱衣。

2. 中層(保暖層)：選選擇有點厚度的衣服，例如毛衣或羽絨背心。

3. 外層：防風、防水和輕薄的外套。

▲俄羅斯西伯利亞城市雅庫次克（Yakutsk）被稱為地球上最冷城市，當地居民有一套穿衣保暖哲學。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯西伯利亞城市雅庫次克（Yakutsk）被稱為地球上最冷城市，當地居民有一套穿衣保暖哲學。（圖／美聯社／達志影像）
醫師強調，只要最外層防風、防水，裡面透氣、好穿脫，這樣搭配三件就夠，注意不要悶出汗就對了，否則更容易感冒，進入室內再一層一層脫掉，並視狀況增減。

當無法預測天氣時，小兒科醫師巫漢盟也曾在粉專建議，可以先跟著大人穿，爸媽穿幾件、孩子就穿幾件，若不曉得孩子到底穿得夠不夠暖，可以用手觸摸孩子頸背感受溫度，若有微溫就代表剛剛好。

此外，《NOWnews今日新聞》先前報導【換季溫差大！必學「26度穿衣法」　秒懂怎麼穿】。因應首波大陸冷氣團來襲，再度帶讀者重溫「26度穿衣法」，暖暖過冬。

🔴26度穿衣法公式
26­°C − 當天的氣溫 ＝ 所需的衣服溫度 

假設今天氣溫10­°C為例，即是26°C減去10°C，當天身上所需的衣服溫度就是16°C。「16°C」的衣服溫度代表什麼呢？可對照以下的衣服溫度表。

🔴26­度穿衣法衣服溫度表
 
📌長袖T-Shirt / 長褲 / 半身裙 / 連身裙 ＝ 1°C

📌襯衫 / 高領上衣 ＝ 2°C 

📌針織衫 / 毛絨背心 ＝ 3°C 

📌薄毛衣 / 衛衣 / 薄款連帽衛衣 ＝ 3°C 

📌西裝外套 / 毛衣 / 暖外套 ＝ 4°C 

📌暖帽 / 絨毛帽 / 頸巾 / 手套 / 長靴 / 毛絨鞋 ＝ 4°C 

📌擋風外套 ＝ 5°C 

📌厚外套 / 厚款連帽衛衣 ＝ 5°C 

📌HEATTECH / 輕薄羽絨衣 ＝ 6°C 

📌毛絨大衣 / 鋪棉外套 ＝ 7°C 

📌厚羽絨衣 ＝ 9°C 

📌皮草大衣 ＝ 12°C

「26度穿衣法」所需的衣服溫度是16­°C。那麼選擇厚羽絨衣（9°C），搭配長褲（1°C）及HEATTECH發熱衣（6°C），16°C的溫度相信足夠應付。不過，每個人承受冷暖的能力也不一樣，最重要還是要以你個人的感受為準。

最後來探討一下什麼是「冷氣團」？又有多冷？氣象署指出，「大陸冷氣團」是形成於極地的氣團，因為高空氣流的推動而進入中國大陸，經華中轉向東海及太平洋。因為它源於極地，屬於冷氣團，又是從大陸流出來，所以就稱為「大陸冷氣團」，而現階段，「冷氣團」細分為寒流、強烈大陸冷氣團、大陸冷氣團、東北季風4個類別。
 

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