冷氣團報到！「摸1部位」秒知小孩穿衣夠暖嗎　26度穿衣法再複習

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1. 內層：挑選輕薄排汗、透氣親膚的內衣、排汗衣或發熱衣。
2. 中層(保暖層)：選選擇有點厚度的衣服，例如毛衣或羽絨背心。
3. 外層：防風、防水和輕薄的外套。
醫師強調，只要最外層防風、防水，裡面透氣、好穿脫，這樣搭配三件就夠，注意不要悶出汗就對了，否則更容易感冒，進入室內再一層一層脫掉，並視狀況增減。
當無法預測天氣時，小兒科醫師巫漢盟也曾在粉專建議，可以先跟著大人穿，爸媽穿幾件、孩子就穿幾件，若不曉得孩子到底穿得夠不夠暖，可以用手觸摸孩子頸背感受溫度，若有微溫就代表剛剛好。
此外，《NOWnews今日新聞》先前報導【換季溫差大！必學「26度穿衣法」 秒懂怎麼穿】。因應首波大陸冷氣團來襲，再度帶讀者重溫「26度穿衣法」，暖暖過冬。
🔴26度穿衣法公式
26°C − 當天的氣溫 ＝ 所需的衣服溫度
假設今天氣溫10°C為例，即是26°C減去10°C，當天身上所需的衣服溫度就是16°C。「16°C」的衣服溫度代表什麼呢？可對照以下的衣服溫度表。
🔴26度穿衣法衣服溫度表
📌長袖T-Shirt / 長褲 / 半身裙 / 連身裙 ＝ 1°C
📌襯衫 / 高領上衣 ＝ 2°C
📌針織衫 / 毛絨背心 ＝ 3°C
📌薄毛衣 / 衛衣 / 薄款連帽衛衣 ＝ 3°C
📌西裝外套 / 毛衣 / 暖外套 ＝ 4°C
📌暖帽 / 絨毛帽 / 頸巾 / 手套 / 長靴 / 毛絨鞋 ＝ 4°C
📌擋風外套 ＝ 5°C
📌厚外套 / 厚款連帽衛衣 ＝ 5°C
📌HEATTECH / 輕薄羽絨衣 ＝ 6°C
📌毛絨大衣 / 鋪棉外套 ＝ 7°C
📌厚羽絨衣 ＝ 9°C
📌皮草大衣 ＝ 12°C
「26度穿衣法」所需的衣服溫度是16°C。那麼選擇厚羽絨衣（9°C），搭配長褲（1°C）及HEATTECH發熱衣（6°C），16°C的溫度相信足夠應付。不過，每個人承受冷暖的能力也不一樣，最重要還是要以你個人的感受為準。
最後來探討一下什麼是「冷氣團」？又有多冷？氣象署指出，「大陸冷氣團」是形成於極地的氣團，因為高空氣流的推動而進入中國大陸，經華中轉向東海及太平洋。因為它源於極地，屬於冷氣團，又是從大陸流出來，所以就稱為「大陸冷氣團」，而現階段，「冷氣團」細分為寒流、強烈大陸冷氣團、大陸冷氣團、東北季風4個類別。