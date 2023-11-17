桃園最強景點公開！「單月近50萬人」造訪　玩桃園別只去石門水庫

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1.大溪老城區 遊客數：49萬7955人次
2.虎頭山 遊客數：32萬7367人次
3.龍潭觀光大池 遊客數：31萬5093人次
4.慈湖 遊客數：26萬1013人次
5.新屋綠色走廊 遊客數：25萬634人次
9月桃園市最強5景點與上月相同，但8月第3名的「虎頭山」9月擠下「龍潭觀光大池」奪第2名，差距1萬2274人次。而桃園人氣王的最強景點「大溪老城區」，帶著濃厚日式風味的街角博物館與新舊融合的文創商行、香火繚繞的宮廟或是別有洞天的老屋咖啡館交織其中，歲月靜好的自在愜意氛圍濃厚。
桃園市觀光導覽網推薦，走訪「大溪老城區」必吃里長嬤碗粿、游記百年油飯、香草Amy手工乳酪蛋糕等，而大溪最出名的豆干，不能錯過大房豆干、黃日香、萬里鄉等老店。
此外，2023桃園購物節發票登錄活動將延長至12月31日，並加碼推百萬油電車、iPhone 15手機抽獎活動，只要到「桃園好棧」指定47家旅宿消費，更可同時獲得2組抽獎序號，獲得雙重抽獎機會。最大獎是市價103萬元的TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID旗艦版1台，二獎是市價84.5萬元的TOYOTA COROLLA ALTIS HYBRID豪華版。