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桃園最強景點公開！「單月近50萬人」造訪　玩桃園別只去石門水庫

▲據觀光署統計，大溪老城區是桃園最熱門景點，九月創下50萬人次到訪記錄。（圖／NOWnews資料照）
▲據觀光署統計，大溪老城區是桃園最熱門景點，九月創下50萬人次到訪記錄。（圖／NOWnews資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

你到桃園都去哪兒玩？據觀光署統計資料顯示，桃園最強景點是「大溪老城區」，9月單月就吸近50萬人次到訪，而外縣市人對桃園最有印象的「石門水庫」已連月摔出桃園5強景點，被「新屋綠色走廊」取代。因應2023桃園購物節延長至12月31日，又加碼推百萬油電車、iPhone 15手機抽獎，去桃園玩別再只想到小人國、石門水庫。

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據觀光署最新9月「觀光遊憩據點」統計資料，桃園市9月最強5景點如下：

1.大溪老城區　遊客數：49萬7955人次

2.虎頭山　遊客數：32萬7367人次

3.龍潭觀光大池　遊客數：31萬5093人次

4.慈湖　遊客數：26萬1013人次

5.新屋綠色走廊　遊客數：25萬634人次

▲桃園9月最強5景點依序是大溪老城區、虎頭山、龍潭觀光大池、慈湖與新屋綠色走廊。（圖／觀光署網站）
▲桃園9月最強5景點依序是大溪老城區、虎頭山、龍潭觀光大池、慈湖與新屋綠色走廊。（圖／觀光署網站）
9月桃園市最強5景點與上月相同，但8月第3名的「虎頭山」9月擠下「龍潭觀光大池」奪第2名，差距1萬2274人次。而桃園人氣王的最強景點「大溪老城區」，帶著濃厚日式風味的街角博物館與新舊融合的文創商行、香火繚繞的宮廟或是別有洞天的老屋咖啡館交織其中，歲月靜好的自在愜意氛圍濃厚。

桃園市觀光導覽網推薦，走訪「大溪老城區」必吃里長嬤碗粿、游記百年油飯、香草Amy手工乳酪蛋糕等，而大溪最出名的豆干，不能錯過大房豆干、黃日香、萬里鄉等老店。

▲桃園虎頭山奧爾森林學堂是小朋友放電的好去處。（圖／桃園觀光導覽網）
▲桃園虎頭山奧爾森林學堂是小朋友放電的好去處。（圖／桃園觀光導覽網）
▲龍潭觀光大池可划SUP，吊橋因工程進行封閉至年12月31日，禁止通行。（圖／桃園觀光導覽網）
▲龍潭觀光大池可划SUP，吊橋因工程進行封閉至年12月31日，禁止通行。（圖／桃園觀光導覽網）
此外，2023桃園購物節發票登錄活動將延長至12月31日，並加碼推百萬油電車、iPhone 15手機抽獎活動，只要到「桃園好棧」指定47家旅宿消費，更可同時獲得2組抽獎序號，獲得雙重抽獎機會。最大獎是市價103萬元的TOYOTA COROLLA CROSS  HYBRID旗艦版1台，二獎是市價84.5萬元的TOYOTA COROLLA ALTIS HYBRID豪華版。


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