冷氣團強襲台灣！超保暖「三明治蓋被法」快學 專家揭原理
本週台灣將迎來2波東北季風接力來襲，氣溫下探相當有感，許多民眾也已經拿出家中的厚被子希望能一夜好眠。不過有些人可能會發現，就算蓋上厚被子，早上起來後仍然感覺到身體著涼、噴嚏狂打。對此，日本睡眠醫師以及棉被大廠都紛紛教學「最暖蓋被法」，只要掌握正確順序，就能讓保暖大升級。
記者潘毅／綜合報導
日本睡眠研究專門醫師中山明峰，過去接受日本電視台訪問時，提到許多人習慣在冬天一次蓋上厚重羽絨被以及毛毯，但每個人的蓋法卻不一樣。但其實羽絨被需要感應人體溫度，直接接觸人體則保暖度最好，如果在羽絨被下蓋毛毯則會阻斷感熱特性，因此在羽絨被外加毛毯，才能使被子內的溫度提高。
因此中山醫師也提出自己研究出的最暖蓋被法，就是將毛毯鋪在床鋪上，這樣身體上方有羽絨被保暖，底下也有毛毯接收熱度，保暖效果最佳，也稱作「三明治蓋被法」。
此外，寢具大廠絲薇諾過去也在官網上教學「三明治蓋被法」進階版，就是在墊底的毛毯、人體上蓋著的羽絨被之外，再加入抵擋冷空氣的第三層「法蘭絨、羊羔絨」毛毯，利用法蘭絨纖維熱傳導率低的特點，熱度不易外洩，外面的冷空氣也能有效隔絕，形成最外圍的防護層。