《霍格華茲的傳承》TGA一項都沒入圍！全球粉絲怒了：沒那麼爛吧
《霍格華茲的傳承》（Hogwarts Legacy）11月14日開始發售 Switch 版本，而一年一度的遊戲頒獎典禮 TGA（The Game Awards）也在同日公布各獎項入圍名單，想不到在2023遊戲大作頻出的年份，銷售量報表的《霍格華茲的傳承》不僅沒入圍「年度最佳遊戲」，甚至其它獎項通通「槓龜」，名單一出也掀起全球玩家熱烈討論。
記者張志浩/綜合報導
《霍格華茲的傳承》2月10日上市後引發全球熱潮，在台灣也不例外，據官方數據顯示，《霍格華茲的傳承》上市兩週就賣出超過1200萬套，全球銷售金額衝破8.5億美元（約258億台幣），短時間就登上華納兄弟遊戲（Warner Bros. Games）作品中的第一名。
事實上，《霍格華茲的傳承》當初上市時，被視為2023年遊戲最大作，不過後續各廠商紛紛推出令人驚豔的作品， TGA 中「年度最佳遊戲」入圍名單內的《柏德之門 3》、《心靈殺手 2》、《薩爾達傳說 亡國之淚》、《漫威蜘蛛人 2》、《惡靈古堡 4 重製版》、《超級瑪利歐兄弟 驚奇》，通通都是權威網站 Metacritic 中，媒體得分超過90分的大作，也被玩家稱為歷年的「死亡之組」。
雖說如此，由於《哈利波特》的 IP 全球粉絲基數多，《霍格華茲的傳承》沒有入圍也備受討論，許多玩家抱屈「竟然沒有霍格華茲」、「就算沒有年度最佳遊戲，美術或是音樂應該可以入圍吧，遊戲原聲帶成都入圍葛萊美獎了」、「霍格華茲可能還不夠好，但不可能一項都沒入圍吧」；不過也有玩家認為，《霍格華茲的傳承》整體並無太過顯著的突出，且2023年優秀的作品太多，無論是評審或玩家，有時仍須割捨。