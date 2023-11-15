Gogoro儀表板亮起「1燈號」！車主認：冬天很常見 能保行車安全
電動車品牌Gogoro在台灣擁有相當多的車主，自第一代車型推出後8個年頭，新款的車輛也有越來越多功能，有些甚至是騎很久都不知曉的隱藏功能。近期就有車主表示，自己儀表板亮起「1燈號」，好奇是不是車子哪裡出了問題，對此，就有其他車主表示：冬天很常見，而官方也解釋其完整用途。
記者潘毅／綜合報導
一名車主在臉書社團《Gogoro Club Taiwan》上發文求助，近期自己的Gogoro儀表板上，在ABS燈號下方，一個過去沒亮過的燈突然亮起了，讓他只好求助其他車主「請問這個符號是什麼意思？」
貼文曝光後，立刻引來其他熱心車主解答「天氣冷都會亮， 胎壓不足」、「胎壓偵測，氣不足要打氣了」、「天氣突然變冷，容易胎壓不足」；但同時又有人萌生疑惑「一般正常胎壓前後大概多少是正常？我的前幾天也可能是因為天冷跳胎壓不足，後來又沒有了」。
據Gogoro官網資料顯示，從Gogoro 2系列車型開始，就開始有選配「胎內式胎壓偵測器」 (TPMS) ，只要胎壓不足官方的建議值，就會亮起燈號，若想要觀看實際偵測之胎壓，則可在車輛靜止時，按下「行車里程切換鍵」（TRIP ），切換至「F --，r --」，待行駛一段距離後便可於儀表板看到實際胎壓數值，例如F 36，r 40，單位為 psi。
Gogoro也在官網上列出各車系胎壓正常值，供車主做參考，以確保行車安全：