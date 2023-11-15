不分區立委舉才跨黨派、跨世代！賴清德親曝前三名入選理由

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德提到，多元專業領域的人選，包含民進黨在乎的一貫價值，如社福、兒少權益、綠能環境、性別平權、國際人權、身心障礙、新住民、客家等；也有涵蓋不同領域，如新聞、文化、醫療、護理、法學、教育、運動、中小企業、會計、農業等。
賴清德表示，為了回應民眾的關切、國家的發展，多元專業的提名人選，包含交通安全、認知作戰等領域；民進黨也涵蓋了幕僚世代、專業政治工作者，代表民進黨栽培後進的傳統。
賴清德強調，本屆不分區提名，是以「民主大聯盟」跨黨派、跨領域、跨世代作為最主要原則，希望能團結國內的優秀人選、凝聚社會的進步力量，共同為深化民主打拚。
在「跨黨派」的原則，賴清德提到，民進黨以專業代表，作為本屆排名前三的人選。第一位是「靖娟兒童安全文教基金會」的執行長林月琴，林月琴30年來，努力不懈、致力於兒少權益，例如：推動預防兒童墜樓意外、兒童使用車輛安全座椅、幼兒園使用合格娃娃車等政策，影響了國內兒童福利政策、以及交通安全教育的發展，也改變了台灣。
賴清德說，第二位，是認知作戰專家，台灣民主實驗室創辦人及台北大學犯罪學研究所所長沈伯洋，沈教授今年獲選為「世界民主運動」指導委員會的一員，全球約有20名委員，沈柏洋榮任其中之一，AIT美國在台協會也發文祝賀，他協助成立民間組織，進行台灣的資訊戰防治、認知作戰預防推廣，有卓越的貢獻。
賴清德提到，排序第三位，則是與各縣市政府合作，推動將近100座兒童特色公園的「還我特色公園行動聯盟」理事長張雅琳。國內外已經有豐富的研究指出，安全的戶外活動刺激，對於孩童的發育有正面功效，張理事長勤奮的與公部門溝通合作，從無到有、從0推到100，建立了許多家長和孩童喜愛的特色公園，讓孩子從小的發展，可以更有趣、也能更多元。
賴清德期待，跨黨派的不分區專業立委，進入國會之後，搭配區域立委所反應的民意和問政能力，能夠呼應人民的期待，更能全面關照社會各層面的需求。
賴清德接續說，「跨領域」的原則，本次提名人選具有強化與民間團體、社會專業團體的連結的能力，擔任與社會溝通的橋樑。如大家所熟知的「萬老師」郭昱晴，長期守護民主，為青年、孩童及弱勢發聲，她也曾製作奧運袖珍藝術贈送給東京奧運台灣選手加油，主持及演員的訓練，讓她容易轉譯資訊，成為「台灣隊」最佳夥伴，絕對能夠將守護民主的訊息傳達給社會大眾並產生共鳴。
賴清德介紹，HOPE癌症希望基金會王正旭董事長，作為癌症醫療專家，他所創立的基金會20年來服務超過百萬人次的病友及家屬，相信他可以協助落實健康台灣的「百億癌症新藥基金」、「擴大癌症篩檢與基因檢測」與「2030年癌症死亡率降低1/3」等的目標。
至於法學博士陳俊翰，賴清德說，雖然罹患罕見疾病「先天性脊髓性肌肉萎縮症（SMA）」，他仍克服病痛創造奇蹟，在法學上獲得高度成就，並長期鑽研國際人權、身心障礙政策與法律，立志「讓身心障礙者發揮自我價值」，這些人選都是民進黨擴大社會連結、最重要的樞紐。
賴清德提到，這次持「跨世代」的精神，提名具未來性的青壯世代，並優先考量女性，本次提名18位女性、16位男性，女性多於男性，女性超過名單的二分之一，民進黨也拔擢黨內有能力的新秀幕僚、或資深政治工作者，都能獨當一面，為民喉舌，象徵民進黨有完整的人才培育規劃。
賴清德說，民進黨一致認為，進入提名名單的人選，就是代表黨的希望，是因應未來10年、20年台灣社會的變化，而建立的「行政與立法儲備的人才庫」。
賴清德提到，台灣未來面臨的考驗和挑戰，是史無前例的，要擴大民主的參與、推動社會的進步，需要團結社會全體，打造一個「全民合」的行政立法團隊，才能因應極權勢力的擴張、地緣政經局勢的挑戰。
賴清德期盼，透過這份跨黨派、跨世代與跨領域的名單，能讓「守護民主、保衛台灣」的這一派，成為「最多數」派；而堅持自由民主的生活現狀，也應該是全體國人的最大共識。
他強調，這次社會各界的推薦非常踴躍，難免有遺珠之憾，這些優秀人士在社會上都是守護台灣的先進及有志之士，「我們都非常感謝」。
更多「2024大選」相關新聞。