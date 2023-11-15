陸女遠嫁日本！深夜4警察上門搜查 差點因追劇APP「變盜刷犯嫌」
半夜被日本警察敲門竟然全因電視盒惹禍！一位移居日本仙台市的中國人妻，在近期某一天晚上，竟然出現4位警察敲門來訪，而當對方說明來意後，才驚覺「差點變盜刷犯嫌」，事件完整經過也曝光了。
記者潘毅／綜合報導
中國人妻在社群平台《小紅書》上驚魂未定的發文：「大晚上從大阪來四個警察敲我家門」，並附上事發當時的影片，表示當時正在煮晚餐時，結果家門的電鈴突然饗起，她本以為是快遞員到了，沒想到一開門，卻有4名男子站在門口，隨即表明：「我們是大阪警察」。
當事人頗受驚嚇，急忙請老公出面處理，經過交談後才得知，原來他們家中的網路IP，疑似被駭客利用來盜取住在大阪受害者的幾百萬日圓存款，因此他們才會前來拜訪，調查一下家中電視、電腦的情況。
警方進屋檢查後，發現其實是電視出了事情，因為他們在電腦中，下載了許多追劇APP，包含「當唄市場、bilibili、百度雲、迅雷、芒果TV」等，警方也向他們夫妻提醒：「當貝市場這個App有病毒，叫我最好不要用了！」
隨後警察還拿出手機翻譯App翻譯，並拍照準備帶回去研究。歷經了警察找上門，差點成為盜刷犯嫌的驚魂一晚，也讓當事人也不禁感嘆：「真的是無語死了，他們調查完會給我老公來電話」。此事件也釣出許多有相似遭遇的網友回應「我是愛知縣的警察來的，也是當貝惹的禍」、「我家的是當貝和唐人街影視這兩個問題」。