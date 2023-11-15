巷仔內／綠不分區立委名單無亮點難拓票源！這派系竟成最大贏家

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正國會人士則在事前表達對名單不滿，主張立法院長游錫堃已退出「正國會」運作許久，且是由賴清德主動徵詢，並非派系推派人選。正國會中常委陳茂松下午在黨中央外抗議，指各派系都被列入安全名單，正國會一個都沒有，並稱派系有10幾名立委、6席中執委、2席中常委，好歹在黨內佔約20%股權，結果包括湧言會、綠色友誼連線、前黨主席卓榮泰都有名額，正國會卻一個都沒有。
賴清德雖強調，此次名單是跨領域、跨世代，並廣納專業人才，卻不可諱言，並非所有派系皆「埋單」，正國會今天開出反抗賴的第一槍、表態不為名單背書，顯見賴清德未來如何要在重大決議上「安內」及讓派系「信賴」，仍是一項重要課題及挑戰。
從派系角度看，以卓榮泰、與民進黨前秘書長羅文嘉為首的「民主活水」成為最大贏家，而卓更是這次不分區立委提名委員會成員之一。在安全名單中，洪申翰、范雲2020年被羅文嘉找來擔任不分區立委，被視為羅的人馬，若再加上排名第15名的現任立委陳培瑜、第31名的民進黨中執委許菡芸，整份名單佔有4名額。
此外，攤開名單來看，無法讓人耳目一新，前三名代表專業的林月琴、沈伯洋、張雅琳，在專業有所長，也顯示民進黨對交通、兒少權益及中國認知作戰等議題上的關心，卻對開拓票源有限。
其中，第二名的沈柏洋為台北大學犯罪學研究所所長，致力於台灣的資訊戰防治、認知作戰預防推廣，但會關注這些中國認知作戰、中國介選等議題的，本來就多為綠營支持者。
至於演藝圈代表、排名第12名的郭昱晴，被外界廣為人知的代表作是《麻辣鮮師》的「萬老師」，不過，在年輕人當中知名度有限；此外，她過去常在臉書對時事發表看法，在疫情期間，也曾公開支持國產疫苗，甚至嗆過網友，「本人就是順時鐘：『該打疫苗的時候就去打，有什麼打什麼！』是有什麼問題嗎？！」引發熱議。
民進黨中執會通過下屆不分區立委提名名單，安全名單如下：
1. 林月琴（靖娟基金會執行長、專業組）
2. 沈伯洋（台北大學犯罪學研究所所長、專業組）
3. 張雅琳（還我特色公園行動聯盟理事長、專業組）
4. 洪申翰（立委、綠能環境領域、民主活水）
5. 羅美玲（立委、新住民領域、綠色友誼）
6. 游錫堃（立委、正國會精神領袖）
7. 范雲（立委、性別平權領域、民主活水）
8. 柯建銘（立委）
9. 沈發惠（立委、新系）
10. 莊瑞雄（立委、英系）
11. 林楚茵（立委、湧言）
12. 郭昱晴（台灣袖珍藝術家、演員、作家、專業）
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