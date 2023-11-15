GINO惹火長官被消失！包偉銘發聲力挺 本人愧疚回應：我會更小心
八點檔男星GINO（蔡東威）昨（14）日傳出不小心得罪戲劇《天道》的長官後被迫消失，不少演員、好友們在得知後感到震驚和狐疑，並紛紛跳出來力挺GINO，直到演藝圈的大哥包偉銘轉貼廖家儀的力挺文後，GINO才終於發聲，並在底下留言道謝：「謝謝哥！讓哥跳出來幫我講話！抱歉...」這也是事發後，GINO對外的首次回應。
記者詹鎰睿／綜合報導
昨日，廖家儀親自發出長文力挺GINO，「真的是一個孝順又禮貌的人！嚇壞我和包大哥了！我們認識的GINO是一個敬業的人！」並一一細數GINO的優點，認為這件事一定是個誤會，貼文曝光後，讓外界看了相當感動。包偉銘也轉貼文章表示，「我認識的GINO是一位有禮貌也謙虛及努力的藝人！我相信應該是表達上的一些誤會吧！」
怎料，該貼文過了幾個將近12個鐘頭後，GINO才終於發聲，選在凌晨3點時親自留言回應，「謝謝哥，你教育我的事我盡力去做到，但還是不夠周全，我會再更小心，讓哥跳出來幫我講話，抱歉…」一字一句都散發滿滿的愧疚感，這也讓包偉銘一早看到後馬上留言，「勿抱歉！清者自清！時間會證明一切！fighting。」
至於GINO是否因為演戲而得罪長官被消失？三立電視也給出回應：「只是目前暫時告一段落。」同劇的演員李睿紳也直說，「真的沒有聽到過」，他坦言知道況明潔的戲分被交代「出國」，所以算是圓滿結束，另外，李睿紳也大讚GINO私下人很好，還跑去買一台要價315萬元的保母車，只為載大家上下班，而且所有人幾乎都有坐過，舉動非常溫暖。
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