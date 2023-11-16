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台灣第一YTR「794萬訂閱」！遭疑花錢買觀看數　本尊傻眼解釋了

▲奇軒以黑馬之姿衝擊YouTube訂閱排名，突破794萬人訂閱，成為台灣最高YT訂閱的創作者。（圖/奇軒IG）
▲奇軒以黑馬之姿衝擊YouTube訂閱排名，突破794萬人訂閱，成為台灣最高YT訂閱的創作者。（圖/奇軒IG）

記者張嘉哲/綜合報導

在短影音崛起的時代，嚴重影響到原本YouTuber的長片生態，不少高人氣的創作者觀看數下滑、甚至宣布停更。百萬網紅Joeman也曾經拍片分析過，坦言「長影音兵敗如山倒」，現在已經是短影音的時代。然而，靠著短影音的YouTuber「奇軒Tricking」以黑馬之姿，衝破700多萬訂閱，成為訂閱數最多台灣YouTuber，不過卻也被網友懷疑他買訂閱及觀看數。對此，本人也無奈出面回應。

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奇軒在社群平台「Threads」貼文指出「最近去看了新聞報導內的留言，本來想要拍個影片說明一些事，但礙於我拍中文片根本沒人看，所以就不拍了，就在這裡回應一下，大家都說我訂閱跟觀看數是用買的，這件事情」。

「我曾經說過我家境不好也沒人信，那就只好聊有邏輯性的東西」奇軒解釋「我的頻道訂閱數7百多萬，月觀看人數9億8千萬，大家覺得哪個是用買的？如果是訂閱數的話，我一個月能得到9億8千萬觀看數，那7百多萬的訂閱數應該很合理吧，所以根本沒必要買訂閱數也一定能到這個訂閱數，甚至數字更高」。

▲YouTuber「奇軒Tricking」（右），只花短短10個月左右，就累積771萬訂閱粉絲，成為台灣YouTuber新第一人。（圖／取自YouTube奇軒Tricking）
▲YouTuber「奇軒Tricking」（右），只花短短時間，就累積794萬訂閱粉絲，成為台灣YouTuber新第一人。（圖／取自YouTube奇軒Tricking）
「如果說是觀看數的話，我真的不知道要花多少錢才能買到這麼多觀看數，如果一個觀看一塊錢的話就要9億8千萬才能買到這個數字欸，就算價錢砍半也要4億9千萬，我有這麼多錢的話，我幹嘛做這種自討苦吃的事情」。

奇軒無奈的說「換作是你有10億，你會做這種完全沒辦法讓自己更好的事情嗎？說完邏輯了，但我最近最深刻感受到的是，酸民就是為了酸而酸的，所以就算再有邏輯在合理都沒有用，因為他們看不見啊」貼文曝光後，不少網友紛紛回應認同「短影音內容都是跨國界的，不懂有什麼好不相信的....」、「就是短影音專項啊，到底在酸什麼」。

▲奇軒的頻道其實是以「短影音」為主，觀看數非常驚人，動輒都是破千萬的影片。（圖/奇軒YouTube）
▲奇軒的頻道其實是以「短影音」為主，觀看數非常驚人，動輒都是破千萬的影片。（圖/奇軒YouTube）

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