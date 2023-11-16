愛情長跑11年！YTR情侶壹加壹求婚成功 她戴鑽戒甜喊：我的超人
YouTube頻道「壹加壹」由ILLY（一粒）及LEAN（令）組成，兩人愛情長跑11年，時常在影片中分享生活點滴，受到許多觀眾喜愛，粉絲們也都相當關注兩人的婚事。而近日壹加壹飛到日本挑戰富士山登頂，兩人坐在山頂觀賞日出之際，LEAN終於趁機求婚，ILLY也感動地落淚答應，並於事後公開手戴鑽戒的照片，甜蜜地喊：「謝謝你，我的超人。」
記者賴禹妡／綜合報導
壹加壹15日在YouTube頻道上傳新片，標題為「我成功了」，裡頭紀錄了兩人登頂富士山的艱辛過程，ILLY抱病上山，LEAN在一旁不斷給予鼓勵，最終兩人在山中小屋住了一晚，並於隔天登頂看日出，祈求一整年的好運。
就在曙光出現之時，兩人正在欣賞美麗的日出，LEAN突然將鏡頭拉近，並要ILLY將手伸出來，接著問女方「王一粒，妳願意嫁給我嗎？」ILLY傻笑幾秒後立馬答應「嗯」，並落下感動的眼淚，LEAN則把手指上成圓形笑喊「這是妳今天的戒指，以後再補給妳啦」，浪漫又可愛的求婚過程，讓許多觀眾也跟著看哭了。
ILLY在影片上架後，也於IG曬出手戴鑽戒的照片，並發文寫下「謝謝你，我的超人，沒有你我根本不可能成功爬上富士山，也不可能看到這麼完美的日出，我的世界裡有你，才是我的世界」，文末更附上一個鑽戒的表情符號。
貼文曝光後，許多YT圈好友全湧入祝福，包含魚乾、滴妹、欸你這週要幹嘛、蔡哥等網紅，粉絲們更是熱淚盈眶地留言，「我真的可以開心一整個禮拜」、「太猛了恭喜」、「老粉已經內流滿面！標題終於可靠了」、「真的在路邊看到哭」。