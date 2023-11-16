全聯蘋果素描大賽！「奇葩作品」配深度賞析 8千人笑瘋：太有才
知名超市「全聯福利中心」近期進入青森頻果祭，臉書粉專PO出宣傳文宣，竟是「第一屆超專業蘋果素描大賽」，還附上得獎作品深度賞析，文中有多張蘋果素描配上幽默的「評審解析」，超搞笑的文案讓網友全笑翻直呼：「全聯小編真的好有才！」
記者賴禹妡／綜合報導
全聯臉書粉專14日貼出一系列日本青森蘋果宣傳文宣，並寫下「第一屆超專業蘋果素描大賽，得獎作品深度賞析，看畫除了幫助美感提升，也幫助我們記得去吃蘋果」。而本次比賽共有4幅佳作，畫工精細又專業，筆觸宛如高手作畫。
不過，從銅獎開始，作品就走向「簡單風格」，金獎甚至是使用回收紙張背面臨摹，以極簡的線條勾勒出蘋果的形狀，並在中央寫著「made in Japan」，一旁則是寫下「青森蘋果」，評審解析為「畫者在展現幾筆就能完成的自信之餘，大膽加入畫龍點睛的『made in Japan』，蒼勁的筆鋒，追本溯源的精神，令人十分驚豔」。
該幅作品仔細放大看還能發現裡頭可愛的小彩蛋，畫者在字母a中間竟藏了「東京機票」4字，評審解析評為，「這樣的無私分享，即便放到文藝復興時期，也能蔚為傳奇。」小編同時釋出活動資訊，表示11月3日至12月7日購買青森蘋果單筆滿200元，登錄發票就能週週抽⽇本東京來回機票。
超有創意的宣傳作品曝光後，吸引超過8000人按讚，網友們紛紛笑翻留言，「文案真的好有才」、「鑑賞能力越來越⋯提升了！」、「全聯小編總能應時提供刷新三觀的專業文宣」、「全聯小編是吃了什麼…我也要試試」、「身為美術老師覺得厲害」。