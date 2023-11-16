台灣最強5景點大洗牌！冠軍「單月79萬人」造訪 逢甲夜市回神壇
台灣每個縣市都有不同的文化風情，景點特色也有所不同，不少沒有長假的人，短期休假還是會選擇來趟國內旅遊！那現在台灣人最喜歡去的旅遊景點是哪些呢？根據觀光署日前公布最新9月統計，顯示目前台灣最夯的景點是位於台中的「一中商圈」，單月觀光人次高達79萬！《NOWnews》也特別整理台灣5大最強新景點，提供給民眾國旅選擇，一文帶你遊台灣。
記者張嘉哲/綜合報導
根據觀光署日前公布的最新國內遊憩據點統計，9月份旅遊景點排名出爐，由位於台中知名的「一中商圈」獲得最多人喜愛，單月觀光人次衝破79萬，實際上在8月之時，一中商圈就排名第二，這次直接衝上第一，成為台灣人目前最喜歡的景點。
至於第二名則是林口三井Outlet，單月造訪人次63萬人，8月排名第三也是上升一個名次，然而第三名則是同樣位於台中的「逢甲夜市」，在現今不少觀光夜市逐漸沒落的情況，逢甲夜市重回神壇，單月觀光人次突破60萬餘人，表現相當不錯；第四名則是台北松山文創園區，單月造訪人次58萬餘人，第五名則是位在高雄的旗津老街，單月造訪人次52萬餘人。
對比8月來說，有三個景點是相同在前五名的情況，不過「逢甲夜市」、「旗山老街」都是新進榜的景點，其他熱門的還包括「陽明公園」、「草悟道」、「東豐自行車道」、「大溪老城區」等等，如果近期想來場國內旅遊，可以參考以上景點，都是台灣目前熱門最夯遊憩據點哦！
值得一提的是，8月份的冠軍「林後四林平地森林園區」在暑假過後，受惠誘因減少，遊客人數大銳減，從單月造訪人次86萬人，9月份人數僅剩只剩下1萬1400人造訪，相差非常大，曲線圖呈現一個直線下墜的情況，令人感到相當意外。