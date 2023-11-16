Coldplay酷玩樂團印尼開唱！反LGBT團體會場抗議 爆發警民衝突
Coldplay酷玩樂團在高雄體育場（高雄世運主場館）開唱完後，昨（15）日晚在印尼雅加達開唱，反LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別族群）的穆斯林團體聚集超過百人，在演唱會會場附近抗議，讓交通阻塞，因此出動警察驅散民眾，還爆發衝突。
記者吳雨婕／綜合報導
Coldplay於15日晚在印尼首都雅加達開唱，在抵達印尼前，就曾傳出反LGBT的團體放話要燒舞台，以激烈的方式表達不滿，抗議一直以來對LGBT友好的Coldplay來舉行演唱會。因此開唱當日下午，反LGBT的穆斯林團體號召上百人聚集在演唱會場地格羅拉蓬卡諾體育館附近示威、抗議，喊著口號：「別讓Coldplay及LGBT的宣傳橫行印尼。」
警方出動多名警力維持現場秩序，示威活動持續2小時之久，還引起警民衝突。不過許多印尼的民眾對示威遊行不以為意，表示尊重，但也認為反LGBT屬於少數意見。事實上，Coldplay透過歌曲、演唱會傳達許多事情，就像是他們提倡環保理念，演唱會不提供螢光棒，改以手環代替，開唱後各國都在比拚手環回收率；以及在演唱會上，主唱刻意安排比手語的橋段，讓聽障者也能以不同的方式欣賞到演唱會，所以現場有粉絲替Coldplay喊冤，他們只是支持LGBT，不是宣傳LGBT，所以大可不必這麼較真。
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